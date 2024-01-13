Kocaeli'de hava kirliliği ne seviyede? Yakında nefes alamayacağız!

Accuweather isimli hava kirliliğinin gösterildiği sitede Kocaeli verileri incelendiğinde Kocaeli'nin birçok bölgesi mükemmel gözüküyordu. Ancak son verilere göre tüm ilçeler "kötü" statüsünde. Yalnızca Karamürsel, Gölcük ve Kandıra yeşil(orta) renkle en temiz bölgelerden iken. Son verilere göre Kocaeli'nin birçok bölgesi kötü seviyede gözüküyor. İşte detaylar:
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# Hava, karamürsel
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.