13 Oca 2024 - 22:10- Gündem G:

Kocaeli'de hava kirliliği ne seviyede? Yakında nefes alamayacağız!

Kocaeli'de hava kirliliği seviyesi ne durumda? Hava kirliliğinin gösterildiği sitede Kocaeli'nin çoğu bölgesi kötü seviyede gözüküyor.

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Kocaeli'de hava kirliliği ne seviyede? Yakında nefes alamayacağız! mask
+3
Haber albümü için resme tıklayın

Accuweather isimli   hava kirliliğinin gösterildiği sitede Kocaeli verileri incelendiğinde Kocaeli'nin birçok bölgesi  mükemmel gözüküyordu. Ancak son verilere göre tüm ilçeler "kötü" statüsünde. Yalnızca Karamürsel, Gölcük ve Kandıra yeşil(orta) renkle en temiz bölgelerden iken. Son verilere göre Kocaeli'nin birçok bölgesi kötü seviyede gözüküyor. İşte detaylar:
# Hava, karamürsel

13 Oca 2024 - 22:10 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.689.259 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL