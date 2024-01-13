Kocaeli'de hava kirliliği ne seviyede? Yakında nefes alamayacağız!

Accuweather isimli hava kirliliğinin gösterildiği sitede Kocaeli verileri incelendiğinde Kocaeli'nin birçok bölgesi mükemmel gözüküyordu. Ancak son verilere göre tüm ilçeler "kötü" statüsünde. Yalnızca Karamürsel, Gölcük ve Kandıra yeşil(orta) renkle en temiz bölgelerden iken. Son verilere göre Kocaeli'nin birçok bölgesi kötü seviyede gözüküyor. İşte detaylar: