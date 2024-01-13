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Bakan Tekin duyurdu: Okullarda şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 15 Ocak Pazartesi günü tüm temel ve ortaöğretim kurumlarında bayrak töreni öncesinde şehit olan askerler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını bildirdi.

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Bakan Tekin duyurdu: Okullarda şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak mask

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 15 Ocak Pazartesi günü tüm temel ve ortaöğretim kurumlarında bayrak töreni öncesinde  şehit olan askerler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

Bakan Tekin paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Milli Eğitim Bakanlığı olarak en genel amacımız çocuklarımızı Türk Milletinin millî, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş bireyler olarak yetiştirmektir.Bu idrakle Pençe-Kilit Harekât bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde şehit olan vatan evlatlarının aziz hatıralarını yaşatmak, eğitim ailesi olarak minnetimizi göstermek ve yükselen yeni nesli ruhen, bedenen ve manen vatan sevgisiyle donatmak amacıyla Bakanlığımıza bağlı tüm temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında 15 Ocak 2024 tarihinde bayrak töreni öncesinde 1 (bir) dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Aziz şehitlerimizin ruhları şad, makamları ali olsun."
# Pençe-Kilit, şehit, eğitim, türkiye, yeni, 2024, sosyal medya

13 Oca 2024 - 22:42 - Eğitim

Muhabir  Haber Merkezi

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