Sarı'dan miting iptali açıklaması!

Sarı açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
“ Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen Pençe Kilit Hareket'ında askerlerimizin bulunduğu noktaya sızma yapmaya çalışan bölücü örgüt mensuplarının saldırısı sonucu 9 kahraman vatan evladı şehit düştü. Saldırıda 4 askerimizin yaralandığı ve tedavi altına alındığını öğrendik. Hain saldırıda şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet yaralı kahraman askerlerimize Allah'tan şifa dileriz. Bölücü örgüt mensupları şunu bilmeliler; tüm hain saldırıları boşuna olduğunu ve hain emeklerine asla ulaşamayacaklar. Vatanın bölünmez bütünlüğünün teminatı halkımızın birlik ve beraberliğinin ile Türk askerînin fedakâr mücadelesidir. Tüm bu elim hadiselerin ardından Genel Başkanımız Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi MYK üyeleri ile yaptığı istişare toplantısı sonrası 14 Ocak Pazar günü gerçekleştirilecek olan Saygı Mitingimizi iptal edildiğini kamuoyu ile paylaştı. Bu vatan uğruna can veren nice kahramanlara minnettarız.”
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.