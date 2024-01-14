Spor okullarında 44 bin 766 öğrenciye hizmet verildi

Sağlıklı nesiller yetiştirilmesi adına Sporun Başkenti Kocaeli’nde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz Spor Okulları, çok önemli bir yer taşıyor. Kılavuz Gençlik modeliyle çocuklara spor faaliyetlerine yönelik çok güzel bir fırsat sunuluyor. Büyükşehir’in ücretsiz Spor Okulları’nda minik sporculara spor kültürü, paylaşma, adil olma ve sağlıklı rekabet duygusu öğretiliyor. Temel branş eğitimleri, fiziksel ölçümler, branş tekniklerini öğrenen Kocaelili çocuklar, sporla büyüyor, kent genelinde spora erişimi olmayan çocuk kalmıyor. Büyükşehir’in Spor Okullarıyla her geçen yıl daha fazla noktada spor eğitimi veriliyor. Geride bıraktığımız 2023 yılında da Büyükşehir’in ücretsiz spor okullarında 9 branşta 128 spor tesisinde 180 antrenör ile 44 bin 766 öğrenciye hizmet verildi.

ÇOCUK VE GENÇLERİ SPORA YÖNLENDİRMEK

Çocuk ve gençleri spora yönlendirmek, spor kulüplerine sporcu kaynağı oluşturmak ve toplumda spor kültürünün oluşmasına katkı sağlamayı amaçlayan Büyükşehir’in ücretsiz Spor Okulları kapsamında 12 ilçede; Atletizm, badminton, basketbol, cimnastik, güreş, masa tenisi, satranç, voleybol ve yüzme olmak üzere toplam 9 branşta 2023 yılında da hizmet verilmeye devam edildi. 2023 yılı itibariyle 128 spor tesisinde 180 alanında uzman antrenörle yaz dönemi spor okullarında 10 bin, kış döneminde ise 34 bin 766 öğrenci olmak üzere toplamda 44 bin 766 öğrenciye hizmet verildi. Öte yandan Büyükşehir’in kış dönemi Spor Okulları; 4 Bilgievi, 1 havuz, 77 okul, 14 spor salonu olmak üzere toplamda 96 tesiste 110 eğitmen ve 33 bin 936 öğrencinin katılımı ile devam ediyor.

KOCAELİ SPOR ŞÛRASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın yönetiminde 7’den 77’ye herkesin spor yapması için Sporun Başkenti Kocaeli idealinde çocuk, genç, yaşlı bütün vatandaşların spor yapmasına imkân veren tesisler oluşturmaya devam ediliyor. Türk sporunun geliştirilmesi için öneriler getirmek, beden eğitimi ve spor hizmet faaliyetleri ile ilgili sorunları tespit etmek ve bunların çözümü için görüş bildirmek üzere; Türk sporunun uygulama politikaların tartışıldığı Kocaeli Spor Şûrası gerçekleştirildi.

BİLİMSEL VE PEDAGOJİK YAKLAŞIM

Çocukların fiziksel uygunluklarını belirlemek için periyodik olarak yapılan bilimsel test ve ölçümlerle minik sporcuların fiziksel ve performans gelişimleri takip ediliyor. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda minik sporcular uygun antrenman gruplarına veya diğer spor dallarına yönlendiriliyor. Ayrıca dönem içerisinde öğrencilere ve ebeveynlerine yönelik yapılan bilinçlendirici seminerlerle çocuklar ve aileleri doğru bilgilendirme ve sağlıklı olarak yönlendiriliyor.

KOCAELİ SPOR MASTER PLANI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şura Kent Politikaları ve Araştırma Merkezi, Kocaeli Spor Birimleri ve destek kurumlar; spor konusuna daha sistemli eğilmenin Kocaeli’ne büyük katkılar sağlayabileceği vizyonuyla kapsamlı bir aksiyon planına odaklandı. Spor ve Kocaeli ekosistemi çerçevesinde avantajların ve sporun kentlere sağlayabileceği gelişim potansiyelinin farkındalığıyla Kocaeli Spor Master Planı’nın oluşturulması adına çalışmalara aralıksız devam edilirken Kocaeli'nin spor geleceği tasarlanırken; yaş gruplarına göre hangi branşlarda nasıl eğitim verilmesi gerektiğinden en doğru tesisleşme planına, bu tesislerin şehre en verimli şekilde nasıl yayılabileceğinden spor ve fiziksel aktiviteye halkın daha çok katılımına kadar kapsamlı bir çalışma süreci geçirildi.

DAHA FAZLA VERİM ALINABİLMESİ

Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Okulları kapsamında verilen eğitimden daha fazla verim alınabilmesi ve kentte yer alan kulüplerin altyapılarına daha fazla potansiyel çocuk kazandırılabilmesi adına çalışmalar yapıyor. Bu hedef doğrultusunda Spor Eğitmenleri ve Antrenman Kaliteleri, Çocukların Takip ve Analiz Süreci, Ebeveynlerin Bilinçlenmesini Sağlayacak İletişim Çalışmaları çerçevesinde geliştirilerek ortak bir prensibe ve verimi yükseltecek bir eğitim standardizasyonuna göre finalize edilecek. Süreç tamamlandıktan sonra devlete ait tüm spor okullarının yetkilileri bu sistemden faydalanabilecek şekilde ilgili her kesimle paylaşılacak. Aynı zamanda Kocaeli Spor Analizi çalışmasında tespit edilecek, bölgelere göre ön plana çıkan branşlar ilgili kurumlarla paylaşılarak kent genelinde ortak bir spor okulu stratejisine odaklanılmaya çalışılacak. Bu hedefle spor okulu hizmeti sağlayan bu kurumlardan, kendi erişim güçleri bulunan bölgelerde spor dalı seçeneklerini belirlerken o bölgede ön plana çıkan branşlara öncelik vermeleri talep edilecek.

SPOR EĞİTMENLERİ VE ANTRENMAN KALİTELERİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ayrıca spor eğitmenleri ve antrenman kaliteleri branşlar özelinde antrenman metotları ve spor eğitimi işin uzmanlarından destek alınarak en doğru şekilde standardize edecek. Bu süreçle paralel olarak mevcut spor okullarında hizmet veren yetki alanları kapsamındaki tüm spor eğitmenlerinin bilgi ve yeterlilik seviyeleri ölçülecek. Testler oluşturulurken akademik profesyonellerden ve konu ile ilgili uzman isimlerden danışmanlık desteği alacak. Sistem işlemeye başladıktan sonra sürecin kontrol edilmesi adına antremanlara belirli aralıklarda denetlemeler yapılacak. Eğitim standardizasyonu ve kalifiye eğitmen süreçleri sağlam bir noktaya getirtildikten sonra tüm eğitmenlerin ortak vizyonda buluşmaları ve ortak hedeflere yönelik hareket etmeli için çalışacak. Bu doğrultuda rasyonel ve irrasyonel ortak hedefler net bir şekilde tanımlanacak.