İtfaiyeden elektrikli araçlara müdahale eğitimi

Türkiye’nin eğitim üssü olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, eğitim çalışmalarını yeni yılda da aralıksız olarak sürdürüyor. Büyükşehir’in yeni dönemdeki ilk eğitimlerinden biri elektrikli araçlara yönelik oldu. Yerli marka TOGG’un da piyasaya girmesiyle gelişimini hızlandıran elektrikli araçlara acil durumlarda müdahale bilinmesi gereken konulardan biri haline geldi.

ÜRETİMİ VE KULLANIMI ARTIYOR

Küresel olarak fosil yakıtlarının kullanımının azaltılmasına yönelik çalışmalar kapsamında, içten yanmalı motor ile çalışan araçların karşısında, elektrikli batarya ve motora sahip araçların üretimi ve kullanımı gün geçtikçe artıyor. Türkiye’nin ilk doğuştan elektrikli yerli ve milli aracı TOGG da bu sektörde yerini alarak ülkemizi başarı ile temsil ediyor.

MÜDAHALE YÖNTEMLERİNİN BİLİNMESİ GEREKİYOR

Elektrikli araçlarda olası kaza ve yangın durumlarında müdahale prosedürleri, içten yanmalı motor teknolojisine sahip araçlar ile farklılık arz edebiliyor. Bu yeni teknolojiye yönelik özellikle müdahale prosedürlerindeki farklılık nedeniyle itfaiyecilerin, bu araçlara yönelik müdahale yöntemlerini ve yaklaşım stratejilerini iyi bilmeleri gerekiyor.

YANGIN VE KAZA DURUMLARINDA MÜDAHALE EĞİTİMİ

İtfaiye Dairesi Başkanlığı, elektrikli araçlarda meydana gelebilecek yangın ve kaza durumlarına karşı, müdahale personelinin bilgi ve beceri düzeyini artırmak adına çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, İtfaiye Müdahale Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplere, “Elektrikli Araçlarda Yangın ve Kaza Durumlarında Müdahale Teknikleri” konusunda eğitimler veriliyor.

ÇEŞİTLİ BİLGİLER SUNULUYOR

Eğitimler, Büyükşehir İtfaiyesi İtfaiye Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi KOBİTEM eğitmenleri tarafından veriliyor. Eğitimlerde, Elektrikli ve Hibrit Araç Yapısı ve Temel Donanımlar, Elektrikli Araç Kaza ve Yangınlarında Müdahale ve Güvenlik Yöntemleri, Olay Sonrası Kontrol ve Güvenlik Prosedürleri başta olmak üzere çeşitli konularda bilgiler sunuluyor.