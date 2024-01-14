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Kocaeli'deki camilerde şehitler için dua edildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için Kocaeli'deki camilerde dua edildi. İzmit ilçesindeki tarihi Fevziye Camisi'nde de imam ve müezzinler tarafından Yasin-i Şerif okundu. İl Müftü Vekili İhsan Yeğen, şehit askerler için dua etti.

Anadolu Ajansı
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Kocaeli'de sabah namazında camilerde terör örgütlerine karşı yapılan operasyonlarda şehadete kavuşan Mehmetçikler ve tüm şehitler için dua edildi. İzmit ilçesindeki tarihi Fevziye Camisi'ne gelen vatandaşlar, namazın ardından dua etti. Kocaeli Müftü Vekili İhsan Yeğen, şehitler için dua etti.

14 Oca 2024 - 09:54 - Gündem

Muhabir  Anadolu Ajansı

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