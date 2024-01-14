14 Oca 2024 - 09:54 - Gündem

Kocaeli'deki camilerde şehitler için dua edildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için Kocaeli'deki camilerde dua edildi. İzmit ilçesindeki tarihi Fevziye Camisi'nde de imam ve müezzinler tarafından Yasin-i Şerif okundu. İl Müftü Vekili İhsan Yeğen, şehit askerler için dua etti.