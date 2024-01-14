Kocaeli'de sabah namazında camilerde terör örgütlerine karşı yapılan operasyonlarda şehadete kavuşan Mehmetçikler ve tüm şehitler için dua edildi. İzmit ilçesindeki tarihi Fevziye Camisi'ne gelen vatandaşlar, namazın ardından dua etti. Kocaeli Müftü Vekili İhsan Yeğen, şehitler için dua etti.
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Kocaeli'deki camilerde şehitler için dua edildi
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için Kocaeli'deki camilerde dua edildi. İzmit ilçesindeki tarihi Fevziye Camisi'nde de imam ve müezzinler tarafından Yasin-i Şerif okundu. İl Müftü Vekili İhsan Yeğen, şehit askerler için dua etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.