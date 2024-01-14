Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, Kocaeli'de tamamlandı

Sıkletlerinde ilk 2'de yer alanlar şöyle:
48 kilo: 1. Nurselen Yalgettekin, 2. Rabia Topuz
50 kilo: 1. Gizem Nur Köknar, 2. Ebrar Bozkurt
52 kilo: 1. Gamze Soğuksu, 2. Beyza Saraçoğlu
54 kilo: 1. Hatice Akbaş, 2. Duygu Turan
57 kilo: 1. Esra Yıldız Kahraman, 2. Ayşen Taşkın
60 kilo: 1. Gizem Özer, 2. Elif Nur Turhan
63 kilo: 1. Gülsüm Tatar Kaptan, 2. Berfin Polat
66 kilo: 1. Esma Nur Lok, Berfin Kabak
70 kilo: 1. Sema Çalışkan, 2. Gülay Arslan
75 kilo: 1. Büşra Işıldar, 2. Yaren Düztaş
81 kilo: 1. Sıla Üçyıldız, 2. Gamze Beşikçi
+81 kilo: 1. Şeyma Düztaş, 2. Sema Üçyıldız
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.