Gebze Belediyesine ait 13 adet arsa satılacak

İhaleye katılmak isteyenler yukarıda belirtilen listeye göre ihale gününden bir gün önce saat 16:00’a kadar, istenen belgeleri, geçici teminatının yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubunu Gebze Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

Tablodaki ödeme şekli peşin olarak belirtilen parseller hariç olmak üzere ,İhale Bedelinin en az %20’si peşin ,kalan tutar istenildiği taktirde 60 aya kadar vade yapılır ve yasal faiz yıllık %9 (aylık %0,75) uygulanır. Defaten yapılan ödemelerde vade farkı alınmaz. Ancak vadesi geçen borçlar tahsil edilir.