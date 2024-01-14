İlk evim hayal oldu

■ Cem YILDIRIM

İKTİDARIN sosyal konut projesi olarak duyurduğu “İlk Evim Projesi’’ unutuldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın kasım ayında açıkladığı düşük faizli kredilere ilişkin detaylar hâlen netleşmedi. CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, bu duruma dikkat çekerek, “ AKP hükümetinin tutmadığı sözlerden biri de, düşük faizli konut kredileri ve TOKİ ilk evim sosyal konut projesi oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bütçe görüşmelerinde düşük faizli ilk evim kredisi vereceklerini söylemesine rağmen hala hiç bir ses çıkmadı” diye konuştu. Ahmet Vehbi Bakıroğlu, artan kredi faiz oranları ve kredi kısıtlamaları nedeniyle özellikle dar gelirlilerin ev sahibi olma imkanlarının kalmadığını belirtti. Bakıroğlu, kamu bankalarındaki konut kredisi faizinin aylık yüzde 3.90, özel bankalarda ise yüzde 2.8 ile yüzde 3.5 arasında değiştiğini hatırlatarak “Seçimden önce TOKİ’nin yapacağı ilk evim projesi kapsamında 250 bin sosyal konut için 5 milyondan fazla müracaat aldılar. İlk kez ev alacak vatandaşımız da düşük faizli konut kredisi beklentisi içine girdi. Ama yüzde 3.90 faiz oranlarıyla kredi taksiti ödemek mümkün değil. 100 metrekare bir ev için kredi çekildiğinde aylık taksit 85 bin lirayı geçiyor” açıklamasını yaptı.