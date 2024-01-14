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Türkiye’de gece en düşük hava sıcaklığı nerede ölçüldü?

Türkiye'de gece en düşük hava sıcaklığı eksi 22,5 derece olarak İkizdere/Ovit'te ölçüldü.

İhlas Haber Ajansı
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Türkiye’de gece en düşük hava sıcaklığı nerede ölçüldü? mask

Edinilen bilgiye göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonundan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, Türkiye’nin en soğuk noktası 22,5 dereceyle Rize’nin İkizdere ilçesine bağlı Ovit olarak kayıtlara geçti.

Ovit’in ardından Bayburt’un Yaylalar köyünde eksi 20,8 derece, Erzurum’un İspir/Ulutaş’ta eksi 20,5 derece, Ardahan’ın Damal ilçesinde eksi 20,4 derece, Erzurum’un Tekman ilçesi Hacıömer köyünde eksi 20,4, Ardahan Yalnızçam Kayak Merkezinde eksi 20,3, Erzincan Sakaltutan Geçidinde eksi 20,1 derece ve Sivas İmranlı’da eksi 20,1 derece olarak kaydedildi.
# türkiye

14 Oca 2024 - 11:53 - Gündem

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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