Kocaeli’de kasaplar kırmızı et satamıyor!

Yeni yılda asgari ücrete ve diğer kalemlere gelen peşi sıra zamların ardından kırmızı ve beyaz et fiyatlarında da bir artış olup olmadığı merak konusu oldu. Konuya ilişkin gazetemize konuşan Kocaeli Kasaplar Odası Başkanı İsmail Şalgam ise şunları söyledi,
BEYAZ ETE YÜZDE 10 ZAM
“Kırmızı et fiyatlarına şu an için gelen bir zam yok. Kilo başına 15-20 lira gerileme var. Bu düşüşün yaşanmasının sebebi ise Et ve Süt Kurumu’nun yurtdışından canlı getirdiği hayvanlardan kaynaklı oldu. Yurtdışından gelen danaların piyasayı biraz daha rahatlattığını gördük. Düşüşte olsa fiyatlardan kaynaklı neredeyse kırmızı et satamıyoruz. Vatandaşımız beyaz ete yönelmiş durumda. Beyaz etteki duruma gelecek olursak asgari ücretin yükselmesi giderlerinden artmasından dolayı beyaz ete ve yumurtaya yüzde 10 civarında bir zam geldi.”
İŞTE ET FİYATLARI
KIRMIZI ET
Kıyma: 450 lira
Kuşbaşı: 470 lira
Sucuk: 400 lira
Antrikot: 550 lira
Biftek: 540 lira
Bonfile: 600 lira
BEYAZ ET
Bütün Tavuk: 80 lira
Baget: 110 lira
Sarma: 120 lira
Kanat: 130 lira
Tavuk Göğsü: 150 lira
Yumurta 30’lu : 120 lira
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.