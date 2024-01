Kocaeli’de kasaplar kırmızı et satamıyor!

Yeni yılda asgari ücrete ve diğer kalemlere gelen peşi sıra zamların ardından kırmızı ve beyaz et fiyatlarında da bir artış olup olmadığı merak konusu oldu. Konuya ilişkin gazetemize konuşan Kocaeli Kasaplar Odası Başkanı İsmail Şalgam ise şunları söyledi,

BEYAZ ETE YÜZDE 10 ZAM

“Kırmızı et fiyatlarına şu an için gelen bir zam yok. Kilo başına 15-20 lira gerileme var. Bu düşüşün yaşanmasının sebebi ise Et ve Süt Kurumu’nun yurtdışından canlı getirdiği hayvanlardan kaynaklı oldu. Yurtdışından gelen danaların piyasayı biraz daha rahatlattığını gördük. Düşüşte olsa fiyatlardan kaynaklı neredeyse kırmızı et satamıyoruz. Vatandaşımız beyaz ete yönelmiş durumda. Beyaz etteki duruma gelecek olursak asgari ücretin yükselmesi giderlerinden artmasından dolayı beyaz ete ve yumurtaya yüzde 10 civarında bir zam geldi.”

İŞTE ET FİYATLARI

KIRMIZI ET

Kıyma: 450 lira

Kuşbaşı: 470 lira

Sucuk: 400 lira

Antrikot: 550 lira

Biftek: 540 lira

Bonfile: 600 lira

BEYAZ ET

Bütün Tavuk: 80 lira

Baget: 110 lira

Sarma: 120 lira

Kanat: 130 lira

Tavuk Göğsü: 150 lira

Yumurta 30’lu : 120 lira