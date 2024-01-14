ONBİRLER AÇIKLANDI!

MANİSA FK
1. MUHAMMED ALPEREN UYSAL
2. SERTAN TAŞQIN
17. DANIEL GRAOVAC
54. MUHAMMET ENSAR AKGÜN
35. ALBERK KOÇ
36. BURAK ALTIPARMAK
8. OĞUZ GÜRBULAK
60. BEKİR KARADENİZ
21. DEMBA DIALLO
98. JETMİR TOPALLİ
91. SANDRO CESAR CORDOVIL DE LIMA
Yedekler
31. SAMET KARABATAK
69. ORHAN KURŞUN
26. BEDİRHAN ALTUNBAŞ
66. DAVID DOMGJONAS
99. DOĞUKAN EMEKSİZ
33. FURKAN MEHMET DOĞAN
12. JOHN MARY UZUEGBUNAM HONI
18. KAZIM CAN KAHYA
7. MARVIN LADJI GAKPA
77. MERITON KORENICA
Teknik Sorumlu
MUSTAFA DALCI
KOCAELİSPOR
35. GÖKHAN DEĞİRMENCİ
8. YUSUF CİHAT ÇELİK
10. DANIEL JOAO SANTOS CANDEIAS
14. GIORGI BERIDZE
19. ATİLA TURAN
32. MEHMET YILMAZ
44. JOSIP VUKOVIC
53. BURAK ÖKSÜZ
55. YUSUF ABDİOĞLU
70. BARIŞ ALICI
99. DOUGLAS WILLIAN DA SILVA SOUZA
Yedekler
1. HARUN TEKİN
67. MEHMET ENES SARI
5. HAŞİM ARDA SARMAN
7. CEM EKİNCİ
11. ONIL CHRISTIAN KOUAKOU
21. BEDİRHAN YILDIZ
24. İBRAHİMA BREZE FOFANA
27. YAĞIZ YOLCU
41. JOAO PEDRO REİS AMARAL
45. MESUT CAN TUNALI
Teknik Sorumlu
ERTUĞRUL SAĞLAM
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.