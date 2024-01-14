14 Oca 2024 - 12:30- Spor G:

ONBİRLER AÇIKLANDI!

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında temsilcimiz Kocaelispor, bugün Manisa FK ile deplasmanda mücadele edecek. Karşılaşma saat 13.30’da başlayacak. İşte karşılaşmanın onbirleri…

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ONBİRLER AÇIKLANDI! mask

MANİSA FK

1. MUHAMMED ALPEREN UYSAL

2. SERTAN TAŞQIN

17. DANIEL GRAOVAC

54. MUHAMMET ENSAR AKGÜN

35. ALBERK KOÇ

36. BURAK ALTIPARMAK

8. OĞUZ GÜRBULAK

60. BEKİR KARADENİZ

21. DEMBA DIALLO

98. JETMİR TOPALLİ

91. SANDRO CESAR CORDOVIL DE LIMA

Yedekler

31. SAMET KARABATAK

69. ORHAN KURŞUN

26. BEDİRHAN ALTUNBAŞ

66. DAVID DOMGJONAS

99. DOĞUKAN EMEKSİZ

33. FURKAN MEHMET DOĞAN

12. JOHN MARY UZUEGBUNAM HONI

18. KAZIM CAN KAHYA

7. MARVIN LADJI GAKPA

77. MERITON KORENICA

Teknik Sorumlu

MUSTAFA DALCI

KOCAELİSPOR

35. GÖKHAN DEĞİRMENCİ

8. YUSUF CİHAT ÇELİK

10. DANIEL JOAO SANTOS CANDEIAS

14. GIORGI BERIDZE

19. ATİLA TURAN

32. MEHMET YILMAZ

44. JOSIP VUKOVIC

53. BURAK ÖKSÜZ

55. YUSUF ABDİOĞLU

70. BARIŞ ALICI

99. DOUGLAS WILLIAN DA SILVA SOUZA

Yedekler

1. HARUN TEKİN

67. MEHMET ENES SARI

5. HAŞİM ARDA SARMAN

7. CEM EKİNCİ

11. ONIL CHRISTIAN KOUAKOU

21. BEDİRHAN YILDIZ

24. İBRAHİMA BREZE FOFANA

27. YAĞIZ YOLCU

41. JOAO PEDRO REİS AMARAL

45. MESUT CAN TUNALI

Teknik Sorumlu

ERTUĞRUL SAĞLAM

# Manisa FK, Kocaelispor

14 Oca 2024 - 12:30 - Spor

Muhabir  Spor Merkezi

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