Beşer ailesinin acı günü!

AKP İl İstişare Kurulu üyesi Sadık Beşer’in de abisi olan Faruk Beşer, yaklaşık 20 gün önce ağır bir Covid geçirdi. İki haftalık bu ağır hastalığın ardından damarlarına 5 stent takıldı. Ardından beynine pıhtı atması sebebiyle sol tarafı kısmi felç geçirdi. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan ve kritik süreci bir süredir devam eden Beşer’den acı haber geldi. Faruk Beşer'in vefatını, oğlu Mustafa Sabri Beşer duyurdu.

CENAZE BUGÜN

Kocaeli'nin tanıdığı ve sevdiği isimlerden biri olan Faruk Beşer'in vefatı büyük üzüntüye sebep oldu. Faruk Beşer'in cenazesi, bugün (14 Ocak Pazar) Kartepe Maşukiye Değirmenbaşı Camiinde ikindi namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

FARUK BEŞER KİMDİR?

1952 Trabzon doğumlu.

İlkokulu Trabzon'da, ortaokulu İzmit İmam-Hatip Okulunda, liseyi Yozgat İmam-Hatip Lisesinde okudu.

1978 yılında Atatürk Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesinden mezun oldu.

1985 yılında İslâm Hukuku dalında “İslâm'da Sosyal Güvenlik” adlı teziyle doktor oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı olarak sekiz sene muhtelif görevlerde bulundu.

Ardından İSAV ilmî sekreterliğinde çalıştı.

1986-1993 yılları arasında İlmî Araştırmalar Merkezinde kurucu müdür olarak çalıştı.

1993-1994 yılları arasında Malezya Uluslararası İslam Üniversitesine öğretim üyesi olarak gitti ve orada iki sömestr Mukayeseli İslâm Hukuku ve İslâm Milletler Hukuku dersleri okuttu.

Oradan döndükten sonra Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesine öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı.

1994 yılında İslâm Hukuku Anabilim dalından doçent,

2000 yılında da profesör oldu.

Bu fakültede iki yıl dekan yardımcılığı yaptı.

1999-2000 yılları arasında 6 ay ABD University of Pittsburgh’ta Visiting Professor olarak görev yaptı.

Hâlen Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde İslâm Hukuku Anabilim Dalı Başkanı ve öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.