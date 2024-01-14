Tanta meclis üyeleri için de ön seçim istedi

CHP'nin İzmit’te aldığı önseçim kararının ardından mahalle temsilcileriyle biraraya gelen İzmit Belediye Başkanlığı aday adayı Hakan Tanta, toplantı sonrası sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada "Değerli Cumhuriyet Halk Partililer, her kademede yapılması gereken ön seçim ile ilgili düşüncelerimi daha evvel bir çok kez kamuoyu ile paylaşmıştım. Bugün gerçekleştirdiğimiz mahalle temsilcileri toplantısında bir kez daha üzerine basa basa vurguladığım gibi çoğunluğunu kazanmak zorunda olduğumuz Belediye Meclis Üyeliği için kesinlikle ön seçim yapılması gerektiğinin önemle altını çizmek istiyorum.

TEŞEKKÜR EDİYORUM

Aday belirleme süreçlerinde Cumhuriyet Halk Partililerin iradesinin üzerinde bir irade yoktur. Bugün İzmit'te ön seçim coşkusunun yaşanmasını sağlayan başta Genel Başkanımız, Genel Merkez Yöneticilerimiz ve il-ilçe örgütlerimize tekrar teşekkür ediyorum. Ön seçim partinin sesidir, ön seçim örgütün vicdanıdır.