Kocaeli’deki otomotiv fabrikası çok sayıda personel alacak

İŞKUR Kocaeli'de eleman arayan firmaların listesini yayınladı. Yayınlayan listeye göre Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Happıness Tech Otomotiv bünyesinde istihdam etmek üzere 21-35 yaş aralığında en az ortaöğretim mezunu olması şartıyla 20 erkek Forklift Operatörü alacak. İlana başvurmak isteyen vatandaşlar başvurularını İŞKUR üzerinden yapabilecek.