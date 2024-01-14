14 Oca 2024 - 13:36- Ekonomi G:

Metal işçileri, “Sefaleti kimse uzakta aramasın” diyerek isyan bayrağını açtı!

Ford Otosan İşçileri Ford İşçi Bülteni adlı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Sefaleti kimse uzakta aramasın metal işçisine baksın yeter” diyerek isyan bayrağını açtı.

Aygün Baş
Aygün Baş Tüm Haberleri
Metal işçileri, “Sefaleti kimse uzakta aramasın” diyerek isyan bayrağını açtı! mask
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Türk Metal Sendikası ve Metal Sanayii İşverenleri Sendikası (MESS) arasında başlayan fakat bir türlü sonuçlanmayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri metal sektöründeki işçileri ve fabrikaları huzursuz etmeye devam ediyor. Yapılan 7. görüşmede de anlaşılamaması üzerine metal işçilerinin huzursuzlukları giderek katlanıyor.

METAL İŞÇİSİNE BAKSIN YETER

Metal işçileri Ford İşçi Bülteni adlı sosyal medya hebası üzerinden yaptıkları paylaşımda gelir tablosunu paylaşarak, “Sefaleti kimse uzakta aramasın metal işçisine baksın yeter!” diyerek isyan ettiler.
# sosyal medya

14 Oca 2024 - 13:36 - Ekonomi

Muhabir  Aygün Baş

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