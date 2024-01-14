Metal işçileri, “Sefaleti kimse uzakta aramasın” diyerek isyan bayrağını açtı!

Türk Metal Sendikası ve Metal Sanayii İşverenleri Sendikası (MESS) arasında başlayan fakat bir türlü sonuçlanmayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri metal sektöründeki işçileri ve fabrikaları huzursuz etmeye devam ediyor. Yapılan 7. görüşmede de anlaşılamaması üzerine metal işçilerinin huzursuzlukları giderek katlanıyor.

METAL İŞÇİSİNE BAKSIN YETER

Metal işçileri Ford İşçi Bülteni adlı sosyal medya hebası üzerinden yaptıkları paylaşımda gelir tablosunu paylaşarak, “Sefaleti kimse uzakta aramasın metal işçisine baksın yeter!” diyerek isyan ettiler.