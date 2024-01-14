Metal işçileri, “Sefaleti kimse uzakta aramasın” diyerek isyan bayrağını açtı!

Türk Metal Sendikası ve Metal Sanayii İşverenleri Sendikası (MESS) arasında başlayan fakat bir türlü sonuçlanmayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri metal sektöründeki işçileri ve fabrikaları huzursuz etmeye devam ediyor. Yapılan 7. görüşmede de anlaşılamaması üzerine metal işçilerinin huzursuzlukları giderek katlanıyor.
METAL İŞÇİSİNE BAKSIN YETER
Metal işçileri Ford İşçi Bülteni adlı sosyal medya hebası üzerinden yaptıkları paylaşımda gelir tablosunu paylaşarak, “Sefaleti kimse uzakta aramasın metal işçisine baksın yeter!” diyerek isyan ettiler.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.