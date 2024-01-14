İŞTE YÜRÜYÜŞ YOLU’NDA 5 ARAÇ, 2 MOTOSİKLET,  1 YAYA VAR… MEMLEKETİMDEN YASAK PARK TERÖRÜ MANZARALARI

POLİSTEN HASTALIK TEŞHİSİ VE REÇETESİ:

1.OTOPARKLAR YETERSİZ…

2.CEZALAR CAYDIRICI DEĞİL…

3.TRAFİK ZABITASI İŞİNİ YAPMIYOR…

4.TRAFİK POLİSİ YETERSİZ KALIYOR…

5.TRAFİK ZABITASININ ÇEKİCİ SAYISI AZ…

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Evet, bu kentin göbeğinde açık açık bir yasak park terörü esiyor. Yasak park eden terörist magandalar, kent kültüründen bi’ haber ve son derece saygısız, fütursuzca devleti yok sayarak, Alemdar Caddesi, Yürüyüş Yolu’nun ortasında artık araçlarını park ediyor.

Bu fotoğrafı çekerken ben bile gözlerime inanamadım…

Her gün mutlaka bir kez yürüyüş yaptığım İzmit’in sembolü Yürüyüş Yolu’nda yayaların oturacağı bankların önünde bile artık araçlar park ediyor…

Yuhhh mu dersiniz, ayılar mı şehre mi indi dersiniz, bilemem...

Harika yolumuzda artık yayalar değil, motosikletler ve otomobiller hüküm sürüyor…

Yayalar da kendini korumaya çabalıyor…

Araç girmesi kesinlikle yasak…

Vatandaş “Öğlene kadar iznimiz var ne karışıyorsun dayı?” diyor…

İçimden ‘Lan buraya araç bırakılır mı ayı?” diyorum, muhatap olmuyorum, basın kartımı gösterince 2 saniyede yelkenleri suya iniyor…

Dayılıklarının yerini ayılıkları alıyor…

Ama korkak ayılar bunlar…

Sadece Yürüyüş Yolu’nda değil bu görüntüler…

Harika hale getirilen ve sonra kaderine terk edilen Alemdar Caddesi daha da berbat durumda…

İki şeritle kuzeyden- güneye bir trafik rahatlığı yaşatması beklenen Alemdar’a Tahir Büyükakın başkan özel önem verdi… Alt yapısını yeniledi künklerle kentin sel baskınlarına karşı korunmasını sağladı…

Ama sonra…

Gelin görün trafik çilesini…

İşte oradan da bir fotoğraf size…

Yolun inişte sol şeridi sürekli dolu…

Genellikle esnaflar kullanıyor…

Sağ şeritten ise tek şerit halinde ilerleyebilen araçlar, 100 metrelik caddeyi 15 dakika bitirebiliyor…

Neden?..

Esnaf efendiler dükkanının önünden indirme-bindirme yapsınlar diye…

Eminönü’nü örnek gösteriyorum…

Bundan 30 yıl önce tam bir keşmekeş olan Eminönü’nde kamyonlar bir gecede bir yasaklandı, tüm esnaf Tahtakale ve Doğubank’a taşıyacağı mallarını, çek çeklerle taşımak zorunda kaldı…

Bizim esnafın da indirme-bindirme derdine çek çözüm çek çeklerdir…

Çocuk Parkı meydanına çıktığımda, orada polislerle konuştum… Buyurun polislerin isyanını dinleyin:

“-Ağabey, kameralar var ama nedense devreye girmiyor… Sanırım ‘seçim!’ sonrasında devreye alınacak… Malum, kent esnafı yönetiyor bu kentin yöneticilerini” diyor…

“-Çekici yok, trafik zabıtası akşama kadar yan gelip yatıyor, kameralar devreye alınmıyor, seçim bekleniyor, ceza kesmekten elimiz yoruluyor, adamlar ödemekten yorulmuyor, cezalar caydırıcı değil. Otoparklar son derece yetersiz, katıl otoparklar yapılmalı… Küçücük kent merkezinde böylesine bir trafik kalabalığından biz utanıyoruz, yetkililerin umurunda değil”…

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