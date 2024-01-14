Kocaeli'deki emekli temsilcileri ve sendika şubelerine birlik çağrısı!

Kocaeli Birleşik Emekliler Sendikası Temsilcisi İhsan Deniz, şu ifadelere yer verdi:

"Kocaeli genelinde 311. Bin emekli bulunmakta örgütsüz olan emeklilerin bir araya gelebilmesi birlikte ses cıkartabilmeleri için yapılan birlik cagrılarına disk emekli sen Kocaeli sube başkanı İbrahim TURGUT, gölcük şube başkanı Ahmet KASIMOĞLU, derince şube başkanı Behcet KOŞE katılmıştır birleşik emekliler sendikası Kocaeli temsilciliğinde yapılan toplantıda birleşik emekliler sendikası üyelerinden de katılım olmuştur. Özellikle, emeklileri bekleyen ciddi tehlikelerin, giderek günden güne haklarını kaybeden emeklilerin.

2000'in öncesi maaş bağlanma oranları %72.

2000 ve 2008 arası %47.

2008 sonrası %32.86

şeklinde hesaplanacak emeklinin maaşından yaklaşık %50 oranında çalınmıştır.

Kıdem tazminatı yıllık hesaplama işçinin 30 günlük bürüt ücreti olarak hesaplanmakta bu şekli ile yıllık 20 bin iki lira denk geliyor. 2024 ocak TÜİK enflasyonuna göre emekli maaş artışı %37.57. Üzerinden hesaplanırsa emekli. 2024 ocak ayı açlık sınırı 14 bin 025 lira yoksulluk sınırı 45 bin 686 lira hesap ortada emekli yine açlık sınırı altında bırakılarak mutfağında tencere kaynatamaz olmuştur. Kocaeli den başlayarak emeklilerin, dul, yetim, engellilerin insanca yaşayabilecekleri sağlık katkı paylarını sıfıra indirilmesi temel talebimiz olacaktır.

Kocaeli'de

311 bin emekli 21 Bin 892 ortapedik engelli.

12 bin 251 zihinsel engelli.

11 bin 763 işitme engelli yaşamaktadır.

2023 verilerine göre Kocaeli'de 2 milyon 79 bin 72 kişi yaşıyor,

Bu hesaplamalara göre emekli, dul, yetim, engelli açlığa, sefalete ölüme terk ediliyor talimatla enflasyon hesaplayan TÜİK nereden hangi verilere göre enflasyon hesaplıyor. Bizler emekli sendikaları olarak emeklileri birlikte mücadele etmeye cagrıyoruz.

Görüşmelerimiz birlik doğrultusunda devam edecektir.

EMEKLİ UMUTSUZ OLMA SENDİKALI OL