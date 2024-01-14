Bahçeli'nin 'emekli zammı' talebi Mehmet Şimşek'e takıldı

Milyonlarca SGK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklileri arasında toplu sözleşme nedeniyle 11-12 puanlık bir zam farkı oluştu.
Kök maaşı 5 bin 500 liranın altında olup da geçen yıl seyyanen zamla 7 bin 500 lira aylık alan emekliler de iktidarın yapacağı düzenlemeyi bekliyor.
Kısa Dalga yazarı Mehmet Çetingüleç ise dikkat çeken bir iddia ortaya attı.
Çetingüleç, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin emeklilere seyyanen zam talebinin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e takıldığını belirtti.
Kulislere yansıyan bilgilere göre, Mehmet Şimşek emeklilere yapılacak yüksek zammın piyasada fiyat artışlarına yol açacağını düşünüyor ve sıcak bakmıyor.
Kısa Dalga yazarı Mehmet Çetingüleç'in kulis bilgilerini aktardığı yazısının ilgili kısmı şöyle:
"Geçen Temmuz ayında emeklilere en az 7 bin lira seyyanen zam yapılmasını ve bunun kök maaşa yansıtılmasını isteyen MHP liderinin talebi hala karşılanmadı.
Tam tersine, emeklilerin büyük bölümüne "kök maaş" garabeti yüzünden zam yapılmadı üçte birlik kısmı ise yüzde 25'le geçiştirildi.
Oysa Devlet Bey, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmede de konuyu gündeme getirmişti. Aradan 6 ay geçtiği halde hiçbir gelişme olmadı, ama bu talebin yerel seçim öncesinde karşılanacağı yönünde genel bir kanaat oluştu.
Önümüzdeki hafta maaş zammı açıklanacak. Yıllardır göz ardı edilen, ekmek ve yumurta kuyruklarına mahkum edilmiş emeklilerin refahını gerçek anlamda artırmak için umut verici bir sinyal henüz alınmış değil.
Ne Devlet Bey'den ses çıkıyor, ne iktidardan.
Peki bu sessizliği hayra mı yormak lazım?
Kulislere yansıyan bilgi şöyle:
Devlet Bey'in talebi Mehmet Şimşek'e de iletilmiş, ama Maliye buna sıcak bakmamış. Şimşek yüksek zammın fiyat artışlarına yol açacağını ve bunun emekliye kötülük olacağını söylemiş.
Dengeli ve enflasyon hedefleriyle tutarlı bir zammın daha fazla yarar sağlayacağına dikkat çekmiş.
Ancak...
Genel olarak yüksek zamma karşı çıkmakla birlikte kök maaşı 7 bin 500 ve altında olanlar için özel bir düzenleme yapılmasına Maliye'den izin çıkmış."
Kaynak: CUMHURİYET
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(5 )
Sade Vatandaş - Emeklielre yapılan kuruş zam piyasad fiyat artoşlaına sebep oluyormuş ! Şu halde yapaılcak tek şey, aldıkalrı seyyanen ve enflasyon pranındaki zamlarla bütçe ni hiç bozmayan ve fiyat artışalrına da hiç sebep olmayan parlementerlere ve memurlara yeniden zam bindirmek olamlıdır ! Örneğin memrrulara bi 8077 TL. daha seyyanen zam verilmelidir ! Emeklilerin durumunu Ocak 2025'te görüşür karara bağlarlar ! Sabredin biraz ya sabredin!
Benden Söylemesi - memura yapılan zam piyasayı yüksetmedimi bakan şimşek
Arap Celal - Piyasadaki hangi dalgalanmadan bahs ediyor sayın şimşek piyasala zaten uçmuş yere düşüyor kimseyi kandırmayı
Emekli - Şimşek’misin kasırgamısın nesin ne olursan ol hak ve hakkaniyetli değilsin değilsiniz bulmuşsunuz oyuncağınızı oynayıp duruyorsunuz al gülüm ver gülüm cilveleşmesi yapıyorsunuz madem öyle geçen dönem neden verdiniz memura seyyanen zam ama olsun ağlayan memura satın aldınız sesleri kesildi bu millet ssk emeklisi bu yapılanları unutmaz kısa sözün ötesi siz seçilmişlerin bu dünyada yatacak yeri var öbür taraf muamma bu dünyalıda çirkinleştirdiniz
AK PARTİ - MEMO ateşlere gelesin geberirsin tez zamanda kro sana kim oy verirse 7500 TL maaş alan ona en ağır küfürleri ediyorum
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.