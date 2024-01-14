HAKEM BUZ GİBİ PENALTIYI VERMEDİ!

Körfez Köseköy - Net penaltı zaten de,emin olun koymaya yapılan daha net haftalardır dograniyoruz, bugün zirveyi yaşadık .3 puanı resmen elimizden alıp Manisa'ya verdiler.ortaligi ayağa kaldırmamız lazım, gerçekten yeter artık.2 yıl önce, hakemler bizi resmen küme düşürdüler, şimdi de üst lige çıkmamizi engelliyorlar.yeter artık yeter