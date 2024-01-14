14 Oca 2024 - 14:46- Spor Güncelleme:
HAKEM BUZ GİBİ PENALTIYI VERMEDİ!
Dakikalar 53'ü gösterdiğinde ceza sahası içerisine girerken Manisa FK'lı futbolcu Graovac ile mücadelesinde Tanke yerde kaldı. Temsilcimiz penaltı bekledi ve hakem penaltıyı verdi. Ancak VAR'ın uyarısıyla izlemeye giden hakem devam dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Körfez Köseköy - Net penaltı zaten de,emin olun koymaya yapılan daha net haftalardır dograniyoruz, bugün zirveyi yaşadık .3 puanı resmen elimizden alıp Manisa'ya verdiler.ortaligi ayağa kaldırmamız lazım, gerçekten yeter artık.2 yıl önce, hakemler bizi resmen küme düşürdüler, şimdi de üst lige çıkmamizi engelliyorlar.yeter artık yeter
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.