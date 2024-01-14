Tahir Büyükakın'lı 5 yılda suya yüzde 570 zam!

Aci Gerçekler - Ne yapsın ? TARİKATLARIN İSTEĞİ BİTMİYOR Kİ .Onları memnun edeceğim, bir daha seçilemem diye bir istedilerse iki 3 veriyor. Bu paralar nasıl ödenecek ? Tabi ki suya zam ,suya zam . Çok yakında millet cünüp gezerse sevabı Tahir efendiye yazılır..