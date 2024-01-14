Tahir Büyükakın'lı 5 yılda suya yüzde 570 zam!

Ekonomik krizin günden güne derinleştiği bu günlerde vatandaş her gün neye zam gelecek korkusuyla uyanıyor. Asbestli 200 km borunun bulunduğu ilimizde her fırsatta “Kocaeli’de su musluktan içilir” diyen AKP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın döneminde 2019 yılından bu yana suya yüzde 570 zam geldi. 2019 yılında 3,74 TL olan 10 metreküpün altındaki su fiyatı gelen zamlarla 21,33 TL’ye yükseldi. Sayıştay raporlarında sınavsız atamaların yapıldığı ortaya çıkan İSU’nun zamları halkın gündeminde olmaya devam ediyor.
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# AKP, Zam, Tahir Büyükakın
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(9 )
Sade Vatandaş - hale bakın ki, iktidar da en düşük emekli maaşını 11 Bin TL. yapayım mı? Yapmayayım mı ? diye milleti 6,5 aydır oyalıyor !
Aci Gerçekler - Ne yapsın ? TARİKATLARIN İSTEĞİ BİTMİYOR Kİ .Onları memnun edeceğim, bir daha seçilemem diye bir istedilerse iki 3 veriyor. Bu paralar nasıl ödenecek ? Tabi ki suya zam ,suya zam . Çok yakında millet cünüp gezerse sevabı Tahir efendiye yazılır..
B. Ercelik - Aynen 3 kişi yaşıyoruz 220 -260 tl. Arası fatura geliyor. Yemin olsun elektrik faturasını daha 200 tl, nin üstünde ödemedik. Halkında keseceği bir fatura olur.
Taksi̇ Mağdurlari - Hıyar ın önde gideni ne olucak ver gülsün 32 dişini göstersin bizim ekmeğimizle oynadı bize sormadan taksi plakası verdi hakaretleri hergün yiyor hemde ak partili olarak söylüyoruz sandık geliyor sandık
Şahsım - Yine seçin ki böyle devam etsin bu düzen...
Çekirge - Bundan iyisimi var haydi bir daha mendeburlar yüzünden lanet olsun Allah c.c layığını versin eden bulur inleyen ölür çoluk çocuğundan çıksın...
Emekli - Benim maaşa 5 yılda yuzde 570 zam gelmedi.çoluk çocugumun ruzkını çalan Kocaeli büyükşehir belediyesi yöneticileri size burdan itiraz ediyorum.ekmegimiz ile oynamayın.
Suriyeli. - Bu şehri yönetenler isu aracılığı ile fahiş fiyat ile tefeci gibi Kocaeli halkını soyuyor .şehrin belediye başkanınada su faturalarınada itirazımız var.maaşlardan yüksek olan suyun zam oranları bizi soymaktır.artık bizi yasal yollar ile soymayınız.
Adi̇l - Sefa Sirmenin suyunda sörf yapıyorlar bukadar merhametsiz zam olurmu? yarısı atık su bedeli,yoksa sularmı kurudu?
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.