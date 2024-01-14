Yok artık Tarkan!..

Tarkan filmlerine ben de çocukken hayrandım…

İtiraf etmeliyim…

İlkokulumuza sinema seti kurarlardı ve hafta sonları izlerdik…

Kapalı Oğuz, açık Oğuz, Şafak, Yeni Melek, Karaçetin, Murat, Yurt sineması… Hangisini bulursam girer Tarkan ve Kemal Sunal filmlerini izlerdim…

Hayrandım…

Milliyetçilik duygularımızın en güçlü olduğu yıllardı…

Arap değildik ve Türk olduğumuzun ispatıydı bu filmler…

Tanrı lafı geçerdi bu filmlerde…

Açık bir ülkücülük hakimdi…

Filmlerde içkiler içilir, kadınlarla sevişilen açık seçik sahneler yer alırdı…

Şimdi bu filmlerdeki saçmalıkları görüp eğleniyoruz belki ama unutmayın, o zamanki şartlarda, yoksul Türkiye’de sanat adına sinema filmi yapmak imkansız gibi bir şeydi…

Şimdi digital platformda restorasyon bile yapılıyor…

Önceki sabah evde Tarkan Gümüş Eyer filmini 50’nciye falan izliyorum…

Kemal Sunal filmlerinin ve Tarkan filmlerinin bu ülkede hala en çok izlenen filmler olması sizce anormal mi?..

Bence değil… İnsanlar eski modern Türkiye’yi özlüyor… Din dayatmasına, tasavvuf dalatmasına kaşı çıkıyor…

Bu isyan da en çok AKP’ye zarar veriyor, farkında değiller…

Neyse…

Filmin birer saniye art arda çekilen sahnesindeki bir farklılık dikkatimi çekti… Geriye sardım görüntüyü, Tarkan birinde tekme atarken beyaz donu gözüküyor, bir saniye sonra aynı tekmeyi atarken donu siyah oluvermiş…

Haydaaaaa.

Şimdi , “Tarkan korkudan altına kaçırmış’ diyenler çıkacaktır…

Değil değil…

Kesin, tekmeyi atarken donu yırtılmış…

Ama yine de seviyorum bu filmleri…

Samimiyet var…

Sevgi var…

Saygı var…

Onurlu, dik duruşlu, omurgalı insanlar var…

Eski insanlarımız var…

Modern, samimi, inançlı, öz be öz Türk…

Arap yoktu eskiden bu ülkede…

Şimdi Türkler azalıyor…

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