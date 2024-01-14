MANİSA’DA HAKEM FACİASI KÖRFEZ’E OPERASYON: 2-1

BURAK VE ATİLA RESMEN SERVİS YAPTI, TANKE’NİN GOLÜ VERİLMEDİ…
Dk.5 Candeias uzaktan kaleyi denedi, avut... Dk.6 Mehmet Yılmaz eski takımına karşı sağdan atak geliştirdi, altı pasa kesti Beridze dokunamadı. Dk.7 Alberk soldan ortaladı, ilk maçta bizi Lime lime eden Sandro Lima kafayı vurdu, Gökhan bloke etti. dk.9 Sağdan Mehmet ortaladı, Vukoviç gelişine sert ama isabetsiz vurdu... Kocaelispor ilk 15 dakikada açık bir baskı kurdu... DK.19 Malili Demba Diallo, Burak ve Atila'nın hatasından topu kaptı, ilerledi ortaladı, Gökhan çevirdi, Diallo tamamladı ve Manisa 1-0 öne geçti… Dk.21 Topalli sert vurdu, yandan avuta attı, savunmamız dağılmış durumda... Dk.23 soldan Vukoviç ortaladı, sağ kanatta boş kalan Barış harika vurdu, 1-1 yaptı. 5.golünü attı. 25.dakikada Lima ile mücadelede rakibinin sert hareketle sakatlık geçiren Yusuf, bir süre yerde kaldı. Dk.37 Kornerden gelen topa Sakaryalı Ensar yerden sert vurdu, savunmada Mehmet Yılmaz çizgiden çıkardı. Dk.43 Atilla rakibe teslim etti, rakip kontra atakla ceza alanına girdi, Diallo vurdu, Atila hatasını telafi etti... Dk.44 Tanke boş kaleye attı, hakem ofsayt dedi... Hakem iki dakika ekledi... Cihat 45 artı 1'de kaleciyle karşı karşıya vurdu, Alperen ayaklarıyla önledi. İlk yarı sona erdi: 1-1…
MANİSA ÖNE GEÇTİ, HAKEM BUZ GİBİ PENALTIMIZI VERMEDİ…
Dk.50 Oğuz Gürbulak kaptandan aldığı pasla bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı, aşırttı. 2-1. Dk.55 hakem buz gibi penaltıyı vermedi. Tanke 57.dakikada kaleyi yokladı, Alperen önledi. Dk.61 Oğuz Sarı kart. Vukoviç sarı kart gördü. Vukoviç sarı kart gördü. Dk.68 Amaral girdi, Barış çıktı. 85. Dakikada Koaukou golü attı. Hakem ikinci golümüzü de ofsayt sebebiyle vermedi. Ardından 91.dakikada Diallo, Yusuf’u arkadan itti, bu pozisyon bizim ceza alanımızdaydı. Yusuf yere düşerken topun üstüne düştü, hakem direkt penaltı verdi, herkes şaşırdı, sonar VAR hatayı düzeltti. Penaltı iptal edildi. Kocaelispor böylece ikin yarıya da kötü başlangıç yaparken, 2. Göztepe’nin gerisinde kaldı. Cumartesi lider Eyüpspor gelecek.
MANİSASPOR FK:2 – KOCAELİSPOR: 1
MANİSASPOR FK:
1. MUHAMMED ALPEREN***
2. SERTAN TAŞQIN**
17. DANIEL GRAOVAC***
54. MUHAMMET ENSAR**
35. ALBERK KOÇ***
36. BURAK ALTIPARMAK**
8. OĞUZ GÜRBULAK***
(99. DOĞUKAN EMEKSİZ dk.90 ?)
60. BEKİR KARADENİZ**
(77. MERITON KORENICA DK.77 **)
21. DEMBA DIALLO***
(12. JOHN MARY HONI dk.68 **)
98. JETMİR TOPALLİ***
91. SANDRO DE LIMA**
(66. DAVID DOMGJONAS dk.90 ?)
Yedekler
31. SAMET KARABATAK
69. ORHAN KURŞUN
26. BEDİRHAN ALTUNBAŞ
33. FURKAN MEHMET
18. KAZIM CAN KAHYA
7. MARVIN LADJI GAKPA
Teknik Sorumlu
MUSTAFA DALCI
KOCAELİSPOR:
35. GÖKHAN DEĞİRMENCİ***
8. YUSUF CİHAT ÇELİK*
(7 CEM EKİNCİ DK.75 **)
10. DANIEL CANDEIAS**
14. GIORGI BERIDZE**
(11. CHRIS KOUAKOU DK.75 **)
19. ATİLA TURAN*
32. MEHMET YILMAZ*
44. JOSIP VUKOVIC***
53. BURAK ÖKSÜZ**
55. YUSUF ABDİOĞLU**
70. BARIŞ ALICI**
(41. REİS AMARAL DK.67 **)
99. DOUGLAS TANKE***
Yedekler
1. HARUN TEKİN
67. MEHMET ENES SARI
5. HAŞİM ARDA SARMAN
21. BEDİRHAN YILDIZ
24. İBRAHİMA FOFANA
27. YAĞIZ YOLCU
45. MESUT CAN TUNALI
Teknik Sorumlu
ERTUĞRUL SAĞLAM
STAT: MÜMİN ÖZKASAP STADYUMU
HAKEMLER: MEHMET ALİ ÖZER*, ABDÜLHAMİT SÖYLER *, ONUR GÜLTER *, RAŞİT YORGANCILAR (Dördüncü Hakem)
ONUR ÖZÜTOPRAK(VAR)-BÜLENT BİRİNCİOĞLU(AVAR)
SARI KARTLAR: Oğuz, Koviç, Vukoviç, John Mary, Topalli, Alperen, Atila,
GOLLER: Diallo dk.19, Barış dk.23, Oğuz dk.50
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Tarzanlar - manisa galibiyet anasının ak sütü gibi helaldir kocaeliler ağlamayın ağlayacak sakız oynamayin
Körfez - Ertuğrul hocam siz çokmu seviyorsunuz bu cihat çelik ,i al senin olsun adam 75, dakikada bir varlık göstermedi al senin olsun sen bu takımı şampiyon falan yapamazsınız birdaha stada gelmem al senin olsun Kocaeli spor
Ada - Hakem kötü yönetti ama Kocaeli defansı çok hata yaptı ve sonuç mağlubiyet
Benden Söylemesi - dinonun laneti
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.