MANİSA’DA HAKEM FACİASI KÖRFEZ’E OPERASYON: 2-1

BURAK VE ATİLA RESMEN SERVİS YAPTI, TANKE’NİN GOLÜ VERİLMEDİ…

Dk.5 Candeias uzaktan kaleyi denedi, avut... Dk.6 Mehmet Yılmaz eski takımına karşı sağdan atak geliştirdi, altı pasa kesti Beridze dokunamadı. Dk.7 Alberk soldan ortaladı, ilk maçta bizi Lime lime eden Sandro Lima kafayı vurdu, Gökhan bloke etti. dk.9 Sağdan Mehmet ortaladı, Vukoviç gelişine sert ama isabetsiz vurdu... Kocaelispor ilk 15 dakikada açık bir baskı kurdu... DK.19 Malili Demba Diallo, Burak ve Atila'nın hatasından topu kaptı, ilerledi ortaladı, Gökhan çevirdi, Diallo tamamladı ve Manisa 1-0 öne geçti… Dk.21 Topalli sert vurdu, yandan avuta attı, savunmamız dağılmış durumda... Dk.23 soldan Vukoviç ortaladı, sağ kanatta boş kalan Barış harika vurdu, 1-1 yaptı. 5.golünü attı. 25.dakikada Lima ile mücadelede rakibinin sert hareketle sakatlık geçiren Yusuf, bir süre yerde kaldı. Dk.37 Kornerden gelen topa Sakaryalı Ensar yerden sert vurdu, savunmada Mehmet Yılmaz çizgiden çıkardı. Dk.43 Atilla rakibe teslim etti, rakip kontra atakla ceza alanına girdi, Diallo vurdu, Atila hatasını telafi etti... Dk.44 Tanke boş kaleye attı, hakem ofsayt dedi... Hakem iki dakika ekledi... Cihat 45 artı 1'de kaleciyle karşı karşıya vurdu, Alperen ayaklarıyla önledi. İlk yarı sona erdi: 1-1…

MANİSA ÖNE GEÇTİ, HAKEM BUZ GİBİ PENALTIMIZI VERMEDİ…

Dk.50 Oğuz Gürbulak kaptandan aldığı pasla bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı, aşırttı. 2-1. Dk.55 hakem buz gibi penaltıyı vermedi. Tanke 57.dakikada kaleyi yokladı, Alperen önledi. Dk.61 Oğuz Sarı kart. Vukoviç sarı kart gördü. Vukoviç sarı kart gördü. Dk.68 Amaral girdi, Barış çıktı. 85. Dakikada Koaukou golü attı. Hakem ikinci golümüzü de ofsayt sebebiyle vermedi. Ardından 91.dakikada Diallo, Yusuf’u arkadan itti, bu pozisyon bizim ceza alanımızdaydı. Yusuf yere düşerken topun üstüne düştü, hakem direkt penaltı verdi, herkes şaşırdı, sonar VAR hatayı düzeltti. Penaltı iptal edildi. Kocaelispor böylece ikin yarıya da kötü başlangıç yaparken, 2. Göztepe’nin gerisinde kaldı. Cumartesi lider Eyüpspor gelecek.

MANİSASPOR FK:2 – KOCAELİSPOR: 1

MANİSASPOR FK:

1. MUHAMMED ALPEREN***

2. SERTAN TAŞQIN**

17. DANIEL GRAOVAC***

54. MUHAMMET ENSAR**

35. ALBERK KOÇ***

36. BURAK ALTIPARMAK**

8. OĞUZ GÜRBULAK***

(99. DOĞUKAN EMEKSİZ dk.90 ?)

60. BEKİR KARADENİZ**

(77. MERITON KORENICA DK.77 **)

21. DEMBA DIALLO***

(12. JOHN MARY HONI dk.68 **)

98. JETMİR TOPALLİ***

91. SANDRO DE LIMA**

(66. DAVID DOMGJONAS dk.90 ?)

Yedekler

31. SAMET KARABATAK

69. ORHAN KURŞUN

26. BEDİRHAN ALTUNBAŞ

33. FURKAN MEHMET

18. KAZIM CAN KAHYA

7. MARVIN LADJI GAKPA

Teknik Sorumlu

MUSTAFA DALCI



KOCAELİSPOR:

35. GÖKHAN DEĞİRMENCİ***

8. YUSUF CİHAT ÇELİK*

(7 CEM EKİNCİ DK.75 **)

10. DANIEL CANDEIAS**

14. GIORGI BERIDZE**

(11. CHRIS KOUAKOU DK.75 **)

19. ATİLA TURAN*

32. MEHMET YILMAZ*

44. JOSIP VUKOVIC***

53. BURAK ÖKSÜZ**

55. YUSUF ABDİOĞLU**

70. BARIŞ ALICI**

(41. REİS AMARAL DK.67 **)

99. DOUGLAS TANKE***



Yedekler

1. HARUN TEKİN

67. MEHMET ENES SARI

5. HAŞİM ARDA SARMAN

21. BEDİRHAN YILDIZ

24. İBRAHİMA FOFANA

27. YAĞIZ YOLCU

45. MESUT CAN TUNALI

Teknik Sorumlu

ERTUĞRUL SAĞLAM

STAT: MÜMİN ÖZKASAP STADYUMU

HAKEMLER: MEHMET ALİ ÖZER*, ABDÜLHAMİT SÖYLER *, ONUR GÜLTER *, RAŞİT YORGANCILAR (Dördüncü Hakem)

ONUR ÖZÜTOPRAK(VAR)-BÜLENT BİRİNCİOĞLU(AVAR)

SARI KARTLAR: Oğuz, Koviç, Vukoviç, John Mary, Topalli, Alperen, Atila,

GOLLER: Diallo dk.19, Barış dk.23, Oğuz dk.50