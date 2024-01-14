25 yıldır inşaat sektöründeki faaliyetlerini sürdüren 2019’dan bu yana Kocaeli’de faaliyet gösteren Kartepe’nin sevilen ismi Novasya İnşaat firmasının sahibi Asya aşiretinden Kerem Yalçınkaya ve eşi Fadime Yalçınkaya çiftinin ilk kızları olan Asya Yalçınkaya ile Alihsan ve Mukadder Toker çiftinin oğulları Harun Toker evlilik yolunda ilk adımlarını atarak Kartepe Belediyesi Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleşen törenle nişanlandı. Yaklaşık 1000 kişinin katıldığı törende genç çifti Yalçınkaya ve Toker ailelerinin sevenleri yalnız bırakmadı.
- Yaşam
Asya Aşireti’nden görkemli nişan
Kartepe Köseköy Mahallesi’nde ikamet eden Asya Aşireti’nden Kerem ve Fadime Yalçınkaya çiftinin ilk kızı olan Asya Yalçınkaya ile Alihsan ve Mukadder Toker çiftinin oğulları Harun Toker cumartesi günü gerçekleşen görkemli nişan töreni ile yollarını birleştirdiler.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.