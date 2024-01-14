14 Oca 2024 - 15:36 - Yaşam

Asya Aşireti’nden görkemli nişan

Kartepe Köseköy Mahallesi’nde ikamet eden Asya Aşireti’nden Kerem ve Fadime Yalçınkaya çiftinin ilk kızı olan Asya Yalçınkaya ile Alihsan ve Mukadder Toker çiftinin oğulları Harun Toker cumartesi günü gerçekleşen görkemli nişan töreni ile yollarını birleştirdiler.