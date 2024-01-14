DERİNCE'YE TEK GOL YETTİ: 0-1

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TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Belediye Derince, rakibini Okan Baydemir'in 60.dakika'da penaltıdan attığı gol ile mağlup etti.

Belediye Derincespor, bu galibiyetle 17.sırada yer alırken puanını 17'ye çıkardı. Sahasında mağlup olan İstanbul temsilcisi ise 15.sıra 20 puanda kaldı.

Temsilcimiz gelecek hafta sahasında Düzcespor'u konuk ederken Sarıyer, Amed deplasmanına gidecek.