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DERİNCE'YE TEK GOL YETTİ: 0-1

TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Belediye Derincespor, deplasmanda Sarıyer ile karşılaştı.

Büşra BOZBAĞ
Büşra BOZBAĞ Tüm Haberleri
DERİNCE'YE TEK GOL YETTİ: 0-1 mask
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TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Belediye Derince, rakibini Okan Baydemir'in 60.dakika'da penaltıdan attığı gol ile mağlup etti. 

Belediye Derincespor, bu galibiyetle 17.sırada yer alırken puanını 17'ye çıkardı. Sahasında mağlup olan İstanbul temsilcisi ise 15.sıra 20 puanda kaldı.

Temsilcimiz gelecek hafta sahasında Düzcespor'u konuk ederken Sarıyer, Amed deplasmanına gidecek.

14 Oca 2024 - 16:55 - Spor

Muhabir  Büşra Bozbağ

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