Ada konseyini acil topladı: Acun Ilıcalı Survivor’daki yeni dönemi duyurdu

Acun Ilıcalı, Survivor All Star'da bu sezon strateji ve akıl oyunlarının daha ağırlıklı olacağını duyurmuştu.

Ilıcalı 7. bölümde büyük sürprizi açıklamak için ada konseyini topladı.

Ilıcalı, Survivor All Star'da oyun kurallarında değişikliğe gideceklerini açıkladı.Yarışmacılar ise sürprizi büyük sevinçle karşıladı.

Acun Ilıcalı şunları söyledi:

"Survivor All Star'da yeni bir ada konseyine hoş geldiniz. Eleme yoksa ani ada konseyleri genelde size bir haber vereceğimiz zamanlarda oluyor. Bu sene sürprizler senesi demiş miydik? Bu konuda kimsenin şüphesi var mı? Sürprizlerle ilgili konseye hoş geldiniz.

Şimdi sürprizler dedik takım kadrolarını kurduğumuz zaman ne demiştik; her an her şey olabilir. Survivor'ın bir parçası da bu değil mi? Peki şimdi sizin takımla ilgili bir değişiklik yaparsak, bu konuyu nasıl karşılarsınız. Mutsuz olursunuz.

Arkadaşlar takımların değişimiyle ilgili size vereceğim haber şu: Takımlar bu hafta değişmeyecek. Değişecek ama bu hafta değil. Sürprizimiz şu; bugünden sonra oyun sistemi değişiyor. Oyun tek tur oynanacak, 12'de bitecek. Kadın erkek şeklinde oynanacak. Ancak bu oynama şekli bir takım sekiz olana kadar sürecek. Bir takım sekize ulaşana kadar kadın erkek yarışıyorsunuz.

Takım 8 olduğu anda her şey bir anda duruyor ve o an itibariyle 8 ila 12 arası arkadaşlar bayrak yarışıyla olacak. İkili şekilde olup yarışacaksınız. Bayrak yarışındaki büyük ayrıntı şu finalde kadın erkek beraber atış yapıyorsunuz. Aynı anda atış yapacaksınız. Hedefin sayısı artırılacak beraber finale gideceksiniz. Buradaki en önemli konu, takımlardaki doğru eşleşmeleri bulma bölümü. Kaderinizi buralar belirleyecek.

Bu uygulama yarından itibaren başlayacak. Ek bir nokta takım kaptanlığında önce o günkü galibiyet sayısına, yüzdeye ve sezon yüzdesine bakılıyor."

Kaynak: cumhuriyet