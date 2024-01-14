TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 87 - Semt77 Yalovaspor: 96

Salon: Kocaeli Atatürk
Hakemler: Mesut Öztürk, Ahmet Kemal Digilli, Özkan Talo
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: Ja Cori Payne 24, Keith Martin Stone 19, Kevin Kaspar 13, Barboros Bozkurt, Hakan Şanlı, Berke Baran Akçam, Mert Ulutaş 16, Eren Beyaz 12, Sertan İbrahim Sarı 3
Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu
Semt77 Yalovaspor: Brandon Walters 26, Ricky Tarrant 12, Mert Gizir, Orhan Aydın Haciyeva 8, Kadir Bayram 21, Ali Efe Barış 9, Ömer Sancaklı 3, Melih Kapucu, Sercan Topcu 7, İzzet Türkyılmaz, Ege Özçelik 5, Mehmet Rıfat Alemdaroğlu 5
Başantrenör: Faruk Beşok
1. Periyot: 21-28 (Semt77 Yalovaspor lehine)
Devre: 44-46 (Semt77 Yalovaspor lehine)
3.Periyot: 69-75 (Semt77 Yalovaspor lehine)
Salon: Kocaeli Atatürk
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.