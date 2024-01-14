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TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 87 - Semt77 Yalovaspor: 96

Türkiye Basketbol Ligi 19. haftasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor konuk ettiği Semt77 Yalovaspor’a 96-87 mağlup oldu

İhlas Haber Ajansı
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TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 87 - Semt77 Yalovaspor: 96 mask
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Salon: Kocaeli Atatürk
Hakemler: Mesut Öztürk, Ahmet Kemal Digilli, Özkan Talo
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: Ja Cori Payne 24, Keith Martin Stone 19, Kevin Kaspar 13, Barboros Bozkurt, Hakan Şanlı, Berke Baran Akçam, Mert Ulutaş 16, Eren Beyaz 12, Sertan İbrahim Sarı 3
Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu
Semt77 Yalovaspor: Brandon Walters 26, Ricky Tarrant 12, Mert Gizir, Orhan Aydın Haciyeva 8, Kadir Bayram 21, Ali Efe Barış 9, Ömer Sancaklı 3, Melih Kapucu, Sercan Topcu 7, İzzet Türkyılmaz, Ege Özçelik 5, Mehmet Rıfat Alemdaroğlu 5
Başantrenör: Faruk Beşok
1. Periyot: 21-28 (Semt77 Yalovaspor lehine)
Devre: 44-46 (Semt77 Yalovaspor lehine)
3.Periyot: 69-75 (Semt77 Yalovaspor lehine)

14 Oca 2024 - 18:03 - Spor

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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