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Ayasofya’ya yapılan kapı tartışma yarattı: Yurttaşlardan AVM tepkisi

Müzeden camiye çevrildikten sonra tartışmaların bitmek bilmediği Ayasofya'da yeni bir uygulama hayata geçirildi. Uygulamanın ardından yurttaşlar tepki gösterdi.
Ayasofya’ya yapılan kapı tartışma yarattı: Yurttaşlardan AVM tepkisi mask

Müzeden camiye çevrilen Ayafosya gündem olmaya devam ediyor. Restorasyona alınan ve turistler için ücretli hale getirilen Ayasofya’nın girişine yapılan kapı tartışmalara neden oldu. Kapı, Ayasofya’nın tarihi dokusuna uymadığı ve görsel olarak uyumsuz göründüğü gerekçeleriyle eleştirildi.

KAPI GEÇİCİYMİŞ

Edinilen bilgiye göre, bölgede ziyaretçileri gezdiren tur rehberlerine bir bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirme notunda, “Bu kapı geçici bir yapı. Üzerindeki minarenin restorasyonu tamamlanınca kaldırılacak. Galeri katına çıkacak ziyaretçiler minare iskelesi altından geçecekleri için güvenlik tedbiri amacıyla yapıldı” denildi.

X-RAYLER YETERSİZ 

Tur rehberlerinin Cumhuriyet’e verdiği bilgiye göre, giriş çıkışların sağlanacağı kapıya konulan 2 X-ray cihazı, yoğunluk karşısında yetersiz olacak.

TEPKİ YAĞDI

Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan yurttaşlar ise, “Ayasofya’nın girişine Osmanlıca tamlamayla adını yazmak ecdada saygı ise bu AVM kapısını yapıya eklemek ne anlama geliyor? Tarihe hiç saygınız yok mu?”, “Ayasofya'ya yapılan kapıyı gördünüz mü? Mimarisiyle alakası yok” yorumlarında bulundu..

Kaynak: cumhuriyet

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14 Oca 2024 - 18:31 - Gündem

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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