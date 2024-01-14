Oda başkanından esnafa uyarı: "Cezalı duruma düşmemek için düzenlemeleri yapın"

Kocaeli Pastacılar Börekçiler Tatlıcılar Çikolatacılar Pişmaniyeciler Yufkacılar Odası Başkanı Fatih Aysel, esnafı fiyat etiketleri yönetmeliği hakkında uyardı. Aysel açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Kocaeli'de faaliyet gösteren esnaf arkadaşlarımız bildiğiniz üzere fiyat etiketi yönetmeliği doğrultusunda yakın tarihte cezai müeyyide uygulanacaktır. Yeme içme sektöründe ticaret yapan dostlarımız mutlak aişyeri girişlerinde ve müşterinin görebilecğei yerlerde fiyat listesi asma zorunluluğu vardır. Pazartesi gününden itibaren kusurlu cezalı duruma düşmemek için gerekli düzenlemeleri yapmanızı rica ederiz. Hayırlı işleriniz olsun."
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.