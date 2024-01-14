Oda başkanından esnafa uyarı: "Cezalı duruma düşmemek için düzenlemeleri yapın"

Kocaeli Pastacılar Börekçiler Tatlıcılar Çikolatacılar Pişmaniyeciler Yufkacılar Odası Başkanı Fatih Aysel, esnafı fiyat etiketleri yönetmeliği hakkında uyardı. Aysel açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kocaeli'de faaliyet gösteren esnaf arkadaşlarımız bildiğiniz üzere fiyat etiketi yönetmeliği doğrultusunda yakın tarihte cezai müeyyide uygulanacaktır. Yeme içme sektöründe ticaret yapan dostlarımız mutlak aişyeri girişlerinde ve müşterinin görebilecğei yerlerde fiyat listesi asma zorunluluğu vardır. Pazartesi gününden itibaren kusurlu cezalı duruma düşmemek için gerekli düzenlemeleri yapmanızı rica ederiz. Hayırlı işleriniz olsun."