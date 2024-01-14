MİT'ten Suriye'ye operasyon: 23 hedef imha edildi

MİT, Irak'ta güvenlik güçlerine yönelik saldırının ardından, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki sözde askeri, istihbarat, enerji/altyapı tesisi, cephane gibi stratejik hedeflerin yanı sıra örgütte sorumlu düzeyde faaliyet yürüten kişileri hedef aldı.
MİT'in operasyonuyla, Suriye'de, terör örgütü PKK/YPG'ye ait terör amaçlı kullanılan 5 kritik altyapı tesisi, 3 kontrol noktası, 8 sözde askeri nokta, 2 mühimmat deposu, 2 lojistik deposu, 2 teknik araç deposu ve bir tünel/mevzilendirme çalışmalarında kullanılan araç olmak üzere toplam 23 hedef imha edildi.
Operasyonların, planlanan hedefe ulaşıncaya kadar devam edeceği öğrenildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.