14 Oca 2024 - 20:10- Asayiş G:

MİT'ten Suriye'ye operasyon: 23 hedef imha edildi

MİT, Suriye'de, PKK/YPG'ye ait terör amaçlı kullanılan aralarında kritik altyapı tesisi, kontrol noktası, sözde askeri nokta bulunan 23 hedefi imha etti.

Anadolu Ajansı
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MİT'ten Suriye'ye operasyon: 23 hedef imha edildi mask

MİT, Irak'ta güvenlik güçlerine yönelik saldırının ardından, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki sözde askeri, istihbarat, enerji/altyapı tesisi, cephane gibi stratejik hedeflerin yanı sıra örgütte sorumlu düzeyde faaliyet yürüten kişileri hedef aldı.

MİT'in operasyonuyla, Suriye'de, terör örgütü PKK/YPG'ye ait terör amaçlı kullanılan 5 kritik altyapı tesisi, 3 kontrol noktası, 8 sözde askeri nokta, 2 mühimmat deposu, 2 lojistik deposu, 2 teknik araç deposu ve bir tünel/mevzilendirme çalışmalarında kullanılan araç olmak üzere toplam 23 hedef imha edildi.

Operasyonların, planlanan hedefe ulaşıncaya kadar devam edeceği öğrenildi.
# PKK, Terör örgütü

14 Oca 2024 - 20:10 - Asayiş

Muhabir  Anadolu Ajansı

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