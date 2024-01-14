Vay be! AKP iktidarında ucuz yumurta kuyruğu da gördük

Eski yıllarda tüp kuyruğu, benzin kuyruğu, gaz kuyruğu görmüştük…

Son yıllarda da ucuz et kuyruğu, halk ekmek kuyrukları oluşmaya başladı…En son da Ankara’da ucuz yumurta kuyruğu oluştu… Ucuz yumurta kuyruğu, Türkiye’nin ne halde olduğunu, insanların alım gücünün ne kadar düştüğünü gösteriyor… Sözcü’den Deniz Ayhan’ın “Başkentte ucuz yumurta kuyruğu’ başlıklı haberini birlikte okuyalım; SAAT 08.00’DE SIRAYA GİRDİ

Gıda sektöründe yaşanan fiyat artışları nedeniyle vatandaşlar ucuz et ve ekmek kuyruklarından sonra şimdi de ucuz yumurta için de kuyruğa girdi.

Vatandaş, kahvaltıların vazgeçilmezi, çocukların gelişimindeki en önemli gıda maddelerinden yumurta için de artık kuyruğa giriyor.

Enflasyon ve dövizdeki yükseliş girdi maliyetlerini artırdıkça yumurta fiyatı da katlandı. Vatandaş da çareyi, ucuz et ve ekmek kuyruklarından sonra ucuz yumurta için de kuyruğa girmekte buldu.

Ankara’da İş Yurtları Kurumu Halka Açık Satış Mağazası’nda piyasaya göre biraz daha ucuza satılan 30’lu yumurta için vatandaşlar sabah saat 8’de sıraya girdi.

VATANDAŞIN FERYADI

Kuyruktaki vatandaşlar, düşük maaşlara tepki gösterdi.

Genellikle emeklilerin girdiği kuyrukta vatandaşlar;

-“Saat 8’de geldim, 7.500 lira alıyorum, neyle geçineceksin?”,

-“8.30’dan beri burada bekliyorum. Cebimize girmeden zamları yedik”,

-“Kendine yüzde 80, emekli maaşına gelince yüzde 37… Hak mı bu? Yeri gelince haktan, adaletten bahsediyorlar…”,

-“Aldığımız para yetmiyor. Çoluk çocuk yumurta, yoğurt bekliyor, onun için sıraya girdim. Şu rezilliğe bakın…”,

-“Verdikleri 7.500 maaşla sürün, git...”,

-“Biraz ucuz piyasaya göre, mecburuz yani, emekliyiz. Aldığımız 7.500…” ifadeleriyle tepki gösterdi.

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İş Yurtları Mağazası’nda da yumurtaya zam geldi.

Bir vatandaş çarşamba günü 30’lu yumurtayı 85 liraya alıp çocuklarına dağıttığını şimdi ise 100 liraya aldığını söyledi.

Yumurtanın tanesi burada 3.33 TL’ye gelirken kolisi yaklaşık 132.5 TL’ye satılan marketlerde ise 4.41 TL’den satılıyor.”

ÇOK ACI BİR DURUM

Uzuz yumurta kuyruğu haberini yukarıda okudunuz.

Ne kadar acı bir durum değil mi?

Ucuz yumurta kuyruğunu da gördük, bakalım daha ne kuyruklar göreceğiz.

Bu durumun sorumlusu elbette Türkiye’yi 22 yıldır kesintisiz yöneten AKP’dir…

DEVLET BABA NEREDE?

Türkiye’de insanların alım gücü düşmüştür…

Geçim sıkıntısı baş göstermiştir…

7.500 TL emekli maaşı alan emekli, ay sonunu getirmek için çırpınmaktadır.

Devlet, emeklisine sahip çıkmalıdır.

Devlet, emeklisini mağdur etmemelidir.

Devlet, emeklisini yok saymamalıdır.

Devlet Baba, babalığını yapmalıdır.