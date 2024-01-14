14 Oca 2024 - 20:46- Siyaset G:

Adaylarını açıklayan Gelecek Partisi'nde Kocaeli yer almadı!

Gelecek Partisi, 31 Mart'taki yerel seçimlerde yarışacak 72 il ve ilçe için adaylarını duyurdu. Ahmet Davutoğlu’nun liderliğini yaptığı parti, Kocaeli, İstanbul ve Ankara büyükşehirlerinde aday çıkarmadı.

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Adaylarını açıklayan Gelecek Partisi'nde Kocaeli yer almadı! mask
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Yerel seçimlere az bir zaman kala siyasi partilerin aday belirleme süreçleri de hızlanıyor. İktidar ve muhalefet kanadından birçok il ve ilçe belediye başkanlığı düzeyindeki adaylar peş peşe açıklanırken Ahmet Davutoğlu’nun genel başkanlığında bulunduğu Gelecek Partisi de adaylarını duyurdu.

Gelecek Partisi, yerel seçimler için 72 il ve ilçede çıkardığı adayları açıkladı.

Bugün adaylarını açıklayan Gelecek Partisi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve  Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde aday çıkarmadı.

İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyesinde aday gösteremeyen partiden bu illerde kimi destekleyeceklerine dair herhangi bir açıklama gelmedi. Gelecek Partisi, 9 askerin şehit olması sebebiyle lansman yapılmadığını belirtti.

Ankara'da bir ilçede İstanbul'da 6 ilçede aday çıkaran Gelecek Partisi'nin aday listesi şöyle:

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14 Oca 2024 - 20:46 - Siyaset

Muhabir  Haber Merkezi

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Yorumlar

(1)
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alikahyayahya - BU DEFA 6 LI MASA YOK ALALIM BOYUNUZUN ÖLÇÜSÜNÜ KİLONUZ KAÇ GRAM

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 14 Ocak 21:01

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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