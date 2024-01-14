Adaylarını açıklayan Gelecek Partisi'nde Kocaeli yer almadı!

Yerel seçimlere az bir zaman kala siyasi partilerin aday belirleme süreçleri de hızlanıyor. İktidar ve muhalefet kanadından birçok il ve ilçe belediye başkanlığı düzeyindeki adaylar peş peşe açıklanırken Ahmet Davutoğlu’nun genel başkanlığında bulunduğu Gelecek Partisi de adaylarını duyurdu.
Gelecek Partisi, yerel seçimler için 72 il ve ilçede çıkardığı adayları açıkladı.
Bugün adaylarını açıklayan Gelecek Partisi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde aday çıkarmadı.
İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyesinde aday gösteremeyen partiden bu illerde kimi destekleyeceklerine dair herhangi bir açıklama gelmedi. Gelecek Partisi, 9 askerin şehit olması sebebiyle lansman yapılmadığını belirtti.
Ankara'da bir ilçede İstanbul'da 6 ilçede aday çıkaran Gelecek Partisi'nin aday listesi şöyle:
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
alikahyayahya - BU DEFA 6 LI MASA YOK ALALIM BOYUNUZUN ÖLÇÜSÜNÜ KİLONUZ KAÇ GRAM
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.