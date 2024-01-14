5 ilçede elektrik kesintisi! 15 Ocak Pazartesi elektrik kesintileri...

SEDAŞ'ın planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yarın(15 Ocak Pazartesi) 5 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. İşte kesintiden etkilenecek bölgeler:
|KOCAELİ
|DERİNCE
|ÇINARLI, FATIH SULTAN, FATİH SULTAN, KÖRFEZ
|AKKOÇ SK., AKYOL SK., ATAKAN SK., AVŞAR SK., AYTEPE SK., BAYIR SK., BAYRAM SK., BEYAZ GELİNCİK SK., BILDIRCIN SK., BUDAK SK., BURCU SK., ÇAYIR SK., EMİN SK., ENGİN CD., ERMAN SK., ERTUĞRUL GAZİ BULVAR, EYLÜL, EYLÜL SK., FERDA SK., FURKAN SK., GEDİZ SK., GEZER SK., GÖÇTÜLER SK., HIZIRREIS, HIZIRREİS SK., KARACA SK., KARLI SK., KIRAÇ SK., KIRÇIÇEGI, MELİK GAZİ SK., OĞUZ KAĞAN SK., OSMAN GAZİ SK., ÖZGE SK., ÖZLEM SK., PASA, PAŞA SK., SARI LALE, SELVA SK., SEMİH SK., SENAY, SERİN SK., ŞENAY SK., ŞEYDA SK., TASKÖPRÜ YOLU, TEPE, UĞURLU SK., ULUCAMİ SK., YELKEN, YÖRÜKLER SK.
|15.01. 2024
|09:00
|17:00
|KOCAELİ
|KANDIRA
|KERPE, KINCILLI
|11. SK., 9. SK., ANIL SK., ASIM AMCA, AZRA SK., ÇAMLIK SK., DURAK SK., GEBEŞ SK., GENÇLİK CD., İLBEY SK., KANAL SK., KAPTAN CD., KARANFİL SK., KAYALIK SK., KERPE LIMAN, KERPE MARTI, KONAK SK., KUTLU SK., LİMAN SK., MERDİVEN SK., MIÇO CD., MOTEL SK., NAZ ÇIKMAZI SK., TEK SK.
|15.01.2024
|09:00
|17:00
|KOCAELİ
|İZMİT
|ERENLER
|ATALAY SK., AYŞEGÜL SK., CEMRE SK., DEVEBAĞIRTAN SK., DİKMEN SK., ERAY, ERAY SK., GAZETECI KAZIM ERTEK, GÜNAYDINLIK SK., İMALAT SK., KADIRGA SK., KEVSER SK., NIHAN, NİHAN SK., SARAÇOĞLU SK., TEPEÜSTÜ SK.
|15.01.2024
|09:00
|15:00
|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|CUMHURİYET, HASANEYN, HİSAREYN MERKEZ, NİMETİYE, NÜZHETIYE, NÜZHETİYE, PANAYIR
|ALİ AĞA SK., ARNAVUT SK., ATATÜRK CD, ATİLLA SK, BAHÇE YOLU CD., CEMAL AĞA SK., DÜZALAN, DÜZALAN SK., ERENKAYA SK., ERENLER, ERENLER SK., ESERTEPE, ESERTEPE SK., EYÜP SABRI KALYONCUOGLU, EYÜP SABRİ KALYONCUOĞLU SK., HALIL UZUNER, HALİL UZUNER SK., HASAN AGA, HASAN AĞA SK, HASAN AĞA SK., HÜSEYİN AĞA SK., İBRAHİM ÇAVUŞ SK., NIMETIYE MERKEZ MEVKII, NİMETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, NİMETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, NÜZHETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAKAR BIÇKI MEVKII, SAKAR BIÇKI MEVKİİ, SAKAR BIÇKI MEVKİİ KÜME EVLER, SARAL SK., SEHIT FEVZI UZUNER, SEHIT ILYAS AKMAN, SEHIT RAFET KALYONCU, SK., ŞEHİT FEVZİ UZUNER SK., ŞEHİT İLYAS AKMAN CD., ŞEHİT RAFET KALYONCU SK., YILDIRIMLAR CD.
|15.01.2024
|09:00
|17:00
|KOCAELİ
|ÇAYIROVA
|AKSE, EMEK, INÖNÜ, İNÖNÜ
|117/1., 117/1. SK., 121/2., 121/2. SK., 121/3. SK., 121/4. SK., 121/5., 121/6., 121/7. SK., 121/8., 121/8. SK., 123/1. SK., 123/2., 123/2. SK., 410. SK., 410/2. SK., 411., 411. SK., 412., 414., 414. SK., 414/1. SK., 414/2. SK., 415. SK., 415/1. SK., 415/2. SK., 415/3. SK., 416. SK., 416/1. SK., 416/2., 416/2. SK., 416/3. SK., 417. SK., 419., 419. SK., 419/1. SK., 419/2., 420. SK., 421. SK., 422., 422. SK., 422/1. SK., 422/3. SK., 422/4., 423. SK., 425., 425. SK., 427. SK., 428. SK., 430., 430. SK., 431., 431. SK., 432. SK., 433. SK., 434. SK., 435. SK., 436., 436. SK., 438. SK., 441., 441. SK., 442., 443., 443. SK., 446. SK., 447., 448., 448. SK., 458., 458. SK., 459. SK., 471., 471. SK., 471/1. SK., 471/2., 471/2. SK., 471/4., 472., 472. SK., 472/1. SK., 473., 473. SK., 474., 474. SK., 475., 475. SK., 475/1. SK., 476., 476. SK., 476/1. SK., 477., 477. SK., 477/1. SK., 478., 478. SK., 478/1. SK., 479., 479. SK., 485/1., 496. SK., 496/1. SK., 496/2. SK., 496/3. SK., 497. SK., 497/1., 497/1. SK., 497/2., 497/2. SK., 498., 498. SK., 499. SK., 504., 504. SK., 510., 510. SK., 56/1., 561., 58., 58. SK., 58/1. SK., 58/2. SK., 58/3. SK., 59. SK., 60. SK., 60/2. SK., 60/3. SK., 60/4. SK., 60/5. SK., 62/1. SK., 62/2., 62/2. SK., 64., 64. SK., 64/1., 64/1. SK., 65. SK., 66. SK., 66/1., 67., 67. SK., 67/1. SK., 67/2., 67/2. SK., 67/3. SK., 67/4. SK., 68., 68. SK., 68/2. SK., 68/3. SK., 68/4., 68/4. SK., 69., 69. SK., 83., 83. SK., 83/1., 83/1. SK., 83/2., 83/2. SK., 83/3., 83/3. SK., 83/5. SK., 85., 85. SK., 86., 87. SK., 88., 89., 89. SK., 91., 91. SK., 93., 94. SK., 97., 97. SK., 98. SK., 99. SK., 99/1. SK., RAGIP DEMIRKOL, RAGIP DEMİRKOL BULVAR, RAHMI DIBEK, RAHMI DIBEK CD., RAHMİ DİBEK CD., VEYSEL KARANI, VEYSEL KARANİ CD.
|15.01.2024
|09:00
|13:00
|KOCAELİ
|DARICA
|NENEHATUN, PİRİ REİS
|AKÇADAG, AKÇADAĞ SK., BAYRAK, BAYRAK SK., BOSTAN SK., CANSU SK., ERTUGRULGAZI, GENCE SK., GÜNAY, GÜNAY SK., KALENDER SK., KILIM, KİLİM SK., SEVINÇ, SEVİNÇ SK., ŞÜKÜR SK., TAÇ, TAÇ SK., ÜLKEM, ÜLKEM SK.
|15.01.2024
|09:00
|17:00
|KOCAELİ
|KARTEPE
|NUSRETIYE, NUSRETİYE, ŞİRİNSULHİYE
|SEHIT ISHAK ÖZTÜRK, ŞEHİT İSHAK ÖZTÜRK SK., ŞİRİNTEPE SK., TEPELİ SK, TEPELİ SK., VAROL SK.
|15.01.2024
|09:00
|17:00
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.