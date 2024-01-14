İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Derince ilçesinde uyuşturucu, uyarıcı madde imalatı, ticareti, kullanımıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 zanlı yakalandı. Şüphelilerin evlerinde ve üst aramalarında 176 gram sentetik uyuşturucu, 1 gram esrar, 11 sentetik ecza, 2 tüfek ile 2 hassas terazi ele geçirildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
- Asayiş
Uyuşturucu operasyonu: 5 KİŞİ YAKALANDI
Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.