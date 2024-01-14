14 Oca 2024 - 21:25 - Asayiş

MSB duyurdu: 10 terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen ani hava harekâtları ile 10 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.