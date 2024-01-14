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Uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama!

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Anadolu Ajansı
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Uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama! mask

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Derince ilçesinde uyuşturucu, uyarıcı madde imalatı, ticareti, kullanımıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 zanlı yakalandı. Şüphelilerin evlerinde ve üst aramalarında 176 gram sentetik uyuşturucu, 1 gram esrar, 11 sentetik ecza, 2 tüfek ile 2 hassas terazi ele geçirildi. Şüphelilerden 1'i emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan N.K, E.Ç. ve M.A.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, E.Y. adli kontrol şartıyla salıverildi.

14 Oca 2024 - 22:59 - Asayiş

Muhabir  Anadolu Ajansı

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