Uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama!

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Derince ilçesinde uyuşturucu, uyarıcı madde imalatı, ticareti, kullanımıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 zanlı yakalandı. Şüphelilerin evlerinde ve üst aramalarında 176 gram sentetik uyuşturucu, 1 gram esrar, 11 sentetik ecza, 2 tüfek ile 2 hassas terazi ele geçirildi. Şüphelilerden 1'i emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan N.K, E.Ç. ve M.A.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, E.Y. adli kontrol şartıyla salıverildi.