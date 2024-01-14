Bu illerde eğitime 1 gün ara verildi

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle 15 Ocak Pazartesi günü il genelinde yüksek öğretim kurumları hariç, kreş, anaokulu, ilk ve orta dereceli eğitim kurumları ile özel öğretim kursları, Halk Eğitimi ile Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

ŞEMDİNLİ'DE KÖY YOLUNA ÇIĞ DÜŞTÜ

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 2 köy yolu, çığ nedeniyle kapandı. İlçede 3 gündür etkili olan kar, ulaşımda aksamalara neden oldu. Yoğun kar nedeniyle ilçeye bağlı Çubuklu ve Kayalar köylerinin yollarına çığ düştü.



Haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen İl Özel İdaresi Şemdinli Şantiye Şefliği ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışma başlattı.

Ekipler, bazı noktalarda 4 metreyi bulan kar kütlelerini temizleyip 2 köyün de yolunu açmak için çaba gösteriyor.

BİR TATİL HABERİ DE GİRESUN'DAN

Giresun'un bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar ve buzlanma riskinden ötürü Çanakçı ilçesindeki tüm okullarda, Espiye, Tirebolu, Görele ve Eynesil ilçelerinde ise köy okullarında eğitime yarın ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, Espiye, Tirebolu, Görele, Eynesil, Doğankent ve Güce ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin de bir gün izinli sayılacakları kaydedildi.