Hollanda'da Kuran-ı Kerim'e çirkin saldırı

Avrupa’da aşırı sağcı grupların İslam'a ve Kur’an-Kerim’e karşı saldırıları devam ediyor.
Provokasyon için yine harekete geçen Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) adlı sağcı bir grup, Hollanda’nın Arnhem şehrinde Arnhem Belediyesi’nden aldıkları izinle Kur’an-ı Kerim yakmaya çalıştı.
Arnhem şehrinde yaşayan Türkler ve Müslümanlar, yapılacak eylemin yasaklanması için belediyeye başvurdu ancak talepleri reddedildi.
Yaşananlara rağmen aşırı sağcı PEGIDA taraftarları polis ekiplerinin koruması eşliğinde çirkin eylemi gerçekleştirmek için olay yerine gitti.
POLİSLER MÜSLÜMANLARA COPLA MÜDAHALE ETTİ
Ancak Türkler ve Müslümanlar da bölgeye gitti. Bir İslam düşmanı, Kuran’ı yakmaya çalışırken müdahale ettiler ve yapılan eyleme engel olmaya çalıştılar. Polis ekipleri ise PEGIDA’cıları durdurmaya çalışan Müslümanlara copla müdahale etti.
Kaynak: yeniçağ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.