Terör saldırısı sonrası CHP'de kritik toplantı

CHP'de Milli Güvenlik Politikaları Danışma Kurulu toplandı.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen Milli Güvenlik Politikaları Danışma Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti.

Özel'e, Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcıları Yankı Bağcıoğlu, Murat Bakan ve İlhan Uzgel ile Milli Savunma Komisyonu Sözcüsü Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan eşlik etti.

İLK TOPLANTI

Toplantıda, Pençe Kilit Harekatı bölgesindeki 9 askerin şehit olduğu terör örgütü PKK saldırısı ile bölgedeki gelişmeler kapsamlı olarak değerlendirildi. İlk toplantısını bugün yapan Danışma Kurulu'nun, ileriki süreçte de belli aralıklarla toplantılarını sürdüreceği belirtildi.



DIŞ POLİTİKALAR DANIŞMA KURULU TOPLANDI

CHP'de Dış Politikalar Danışma Kurulu, Özgür Özel başkanlığında toplandı. Toplantıda, Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 9 askerin şehit olduğu terör saldırısı ile bölgedeki gelişmeler değerlendirildi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Merkezi'nde yapılan toplantıda CHP Genel Başkan'ı Özel'e, Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel ve İstanbul Milletvekili Namık Tan eşlik etti. Toplantıya önceki Genel Başkanlar Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile önceki dönem genel başkan yardımcıları Osman Korutürk, Faruk Loğoğlu, Onur Öymen, önceki dönem milletvekilleri Hüseyin Pazarcı ve Rıza Türmen katıldı.



Toplantıda, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki 9 askerin şehit olduğu terör örgütü PKK saldırısı ile bölgedeki gelişmeler kapsamlı olarak değerlendirildi. Özel'in ilk kez başkanlık ettiği Danışma Kurulu ileriki süreçte belli aralıklarla toplantılarının sürdüreceği ifade edildi.