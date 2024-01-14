Kamyonet bariyerlere ok gibi saplandı

Kaza, Osman Yılmaz Mahallesi D-100 yan yol İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.S.M.A. idaresindeki 34 CJM 900 plakalı KİA marka kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ayrımındaki bariyerlere adeta ok gibi saplandı. Çapmanın şiddetiyle bariyer kamyonetin kupa kısmından içeriye doğru girerken, A.Ş. isimli yolcu araçta sıkıştı. İ.Y. hakimiyetindeki 34 JE 5791 plakalı otomobil ise duramayarak kamyonete arkadan çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler araçlarını durdurup yardıma koştu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan kaza ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, A.Ş.'yi sıkıştığı kamyonetten çıkarttı. Sedye ile ambulansa taşınan yaralı hastaneye kaldırıldı.
Kaza sebebiyle trafikte aksama yaşandı. Polis ekiplerince sağ şeritten kontrollü geçiş
Kaza, Osman Yılmaz Mahallesi D-100 yan yol İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.S.M.A. idaresindeki 34 CJM 900 plakalı KİA marka kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ayrımındaki bariyerlere adeta ok gibi saplandı. Çapmanın şiddetiyle bariyer kamyonetin kupa kısmından içeriye doğru girerken, A.Ş. isimli yolcu araçta sıkıştı. İ.Y. hakimiyetindeki 34 JE 5791 plakalı otomobil ise duramayarak kamyonete arkadan çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler araçlarını durdurup yardıma koştu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan kaza ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, A.Ş.'yi sıkıştığı kamyonetten çıkarttı. Sedye ile ambulansa taşınan yaralı hastaneye kaldırıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.