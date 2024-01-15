10 yaşındaki çocuk eline silah aldı, dehşet saçtı

Kayseri'nin Talas ilçesinde 10 yaşındaki çocuk, babasının ruhsatlı tabancasını oynamak için aldı.
SİLAHI ELİNDEN ALMAYA ÇALIŞTI
Daha sonra babası N.K. ve o sırada evde bulunan misafir M.A.'nın yanına geldi. N.K., oğlunun elindeki tabancayı almak isterken, silah kazara ateş aldı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
M.A. bacağından, N.K. ise elinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.