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10 yaşındaki çocuk eline silah aldı, dehşet saçtı

Kayseri'de 10 yaşındaki çocuk, eline aldığı tabancayla evi kana buladı.

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı Tüm Haberleri
10 yaşındaki çocuk eline silah aldı, dehşet saçtı mask

Kayseri'nin Talas ilçesinde 10 yaşındaki çocuk, babasının ruhsatlı tabancasını oynamak için aldı.

SİLAHI ELİNDEN ALMAYA ÇALIŞTI

Daha sonra babası N.K. ve o sırada evde bulunan misafir M.A.'nın yanına geldi. N.K., oğlunun elindeki tabancayı almak isterken, silah kazara ateş aldı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

M.A. bacağından, N.K. ise elinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
# sevk edildi, sağlık, çocuk

15 Oca 2024 - 00:35 - Asayiş

Muhabir  Demirören Haber Ajansı

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