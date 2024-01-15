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Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel gözaltına alındı

Antalyaspor-Trabzonspor maçında attığı gol sonrası yaptığı hareketten dolayı kadro dışı bırakılan İsrailli oyuncu Sagiv Jehezkel gözaltına alındı.
Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel gözaltına alındı mask

Antalyaspor-Trabzonspor maçında attığı gol sonrası yaptığı hareketten dolayı kadro dışı bırakılan İsrailli oyuncu Sagiv Jehezkel gözaltına alındı.

Antalyaspor Basın Sözcüsü Evren Alkan, kadro dışı kalan İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel'in sözleşmesinin feshi için avukatların çalıştığını ve kısa sürede sözleşmenin fesh olacağını bildirdi.

15 Oca 2024 - 02:15 - Spor

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