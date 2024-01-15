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Takla atan otomobil 300 metre sürüklendi, sürücü olay yerinden kaçtı

Gebze ilçesinde seyir halindeki otomobile arkadan çarpan bir diğer otomobil takla attıktan sonra 300 metre sürüklendi. Kazada 2 kişi yaralan

İhlas Haber Ajansı
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Kaza, Cumhuriyet Mahallesi D-100 kara yolu geçişi Ankara istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 SC 518 plakalı BMW marka otomobil iddiaya göre aşırı hız sebebiyle kontrolden çıkarak aynı yönde giden B.P. hakimiyetindeki 34 HKY 378 plakalı Hyundai otomobile arkadan çarptı. Yol ayrımındaki bariyere savrulan ve takla atan BMW marka otomobil, 300 metre sürüklendi. Kazada, BMW marka otomobildeki H.A. isimli yolcu ve diğer otomobil sürücüsü B.P. yaralandı. Kazanın ardından BMW marka otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı.
112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar B.P. ve H.A. çevre hastanelere sevk edildi. Öte yandan, kaza sebebiyle otomobiller kullanılamaz hale geldi.
Polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
# sevk edildi, kaza, sağlık, cumhuriyet, çevre, Ankara

15 Oca 2024 - 02:37 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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