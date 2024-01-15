Takla atan otomobil 300 metre sürüklendi, sürücü olay yerinden kaçtı

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi D-100 kara yolu geçişi Ankara istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 SC 518 plakalı BMW marka otomobil iddiaya göre aşırı hız sebebiyle kontrolden çıkarak aynı yönde giden B.P. hakimiyetindeki 34 HKY 378 plakalı Hyundai otomobile arkadan çarptı. Yol ayrımındaki bariyere savrulan ve takla atan BMW marka otomobil, 300 metre sürüklendi. Kazada, BMW marka otomobildeki H.A. isimli yolcu ve diğer otomobil sürücüsü B.P. yaralandı. Kazanın ardından BMW marka otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı.
112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar B.P. ve H.A. çevre hastanelere sevk edildi. Öte yandan, kaza sebebiyle otomobiller kullanılamaz hale geldi.
Polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
Kaza, Cumhuriyet Mahallesi D-100 kara yolu geçişi Ankara istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 SC 518 plakalı BMW marka otomobil iddiaya göre aşırı hız sebebiyle kontrolden çıkarak aynı yönde giden B.P. hakimiyetindeki 34 HKY 378 plakalı Hyundai otomobile arkadan çarptı. Yol ayrımındaki bariyere savrulan ve takla atan BMW marka otomobil, 300 metre sürüklendi. Kazada, BMW marka otomobildeki H.A. isimli yolcu ve diğer otomobil sürücüsü B.P. yaralandı. Kazanın ardından BMW marka otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.