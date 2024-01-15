Tek katlı ev alev alev yandı!

Edinilen bilgiye göre, Dumlupınar Mahallesi İnce Sokak’taki tek katlı betonarme evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın evin tamamına sirayet ederken, gökyüzünün karanlığını alevler aydınlattı. Alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese Körfez, Derince ve İzmit ilçelerinden itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Öte yandan, panikle dışarıya çıkan vatandaşlar olan biteni meraklı gözlerle izledi. Tek katlı ev kullanılamaz hale gelirken, kimsenin yaralanmadığı kaydedildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.