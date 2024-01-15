Kocaeli'de bariyere çarpan kamyonetteki 1 kişi yaralandı

Aynı yöne giden İsmail Y. yönetimindeki 34 JE 5791 plakalı otomobil de kaza yapan kamyonete çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kamyonette sıkışan yolcu A.Ş, ekiplerce bulunduğu yerden çıkarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.