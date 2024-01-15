A.OKAN ÇAĞLAR/ NURÇİN ÇAĞLAR

CANIMIZIN NE İSTEDİĞİNE BAKTERİLER KARAR VERİYOR!

Enterik sinir sistemininin yemek borusundan anüse tüm sindirim sistemini kontrol ettiğini ve beyinden kopuk bile olsa işlevlerini sürdürdüğünü görüyoruz. Bunun yanında enterik sinir sisteminin ruh halimizi ve davranışlarımızı kontrol etmek gibi şaşırtıcı bir etkisi de var.

İyi duygularımızla bağlantılı olan hormonlardan dopaminin yarısına yakını ve serotoninin % 90'ı bağırsaklarımızdaki bakteriler tarafından üretiliyor. Buna ek olarak bu bağırsak bakterileri beyne doğrudan mesaj gönderip ne tür yiyecek istediklerini bildiriyorlar.

Kaliforniya Üniversitesi Lon Angeles David Geffen Tıp Fakültesi'nde fizyoloji, psikiyatri ve biyo davranışsal bilimler profesörü Emeran Mayer, Scientific American'a “Evrimimiz bağırsaklarımızla beynimiz arasında doğrudan bir iletişim sağlayacak şekilde gelişmiş çünkü hayatta kalmamızda ne yediğimizin büyük bir etkisi var.” şeklinde konuşmuş.

Bağırsak bakterilerinin ruh halimiz üzerinde de etkileri var. ASAP Science'a göre bazı çalışmalar, sağlıklı bakteriler içeren yoğurt yemenin bireylerin depresyon ve kaygı durumları üzerinde ölçülebilir azalmalar yaptığını göstermiş. Ayrıca sağlıklı bağırsak bakterileri olumsuz duygulara karşı daha dirençli ve dayanıklı olmamızı, bu da daha hoş görülü ve sosyal olmamızı sağlıyor.

Çeviri: Nurçin Çağlar @nurcincaglar

KÖTÜ BAKTERİLERİN SİZİ YÖNETMESİNE İZİN VERMEYİN‼️

Kaynak:

https://www.medicaldaily.com/you-have-second-brain-your-belly-called-enteric-nervous-system-and-it-controls-399528