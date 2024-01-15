- Ekonomi

YÖKDİL başvurularına zam geldi

Yabancı dil sınavı YÖKDİL’de geçen yıl 185 TL olan sınav ücreti, bu yıl astronomik zamla tam 490 TL’ye yükseldi.
YÖKDİL başvurularına zam geldi mask
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Deniz Ayhan'ın haberine göre, Sınav ücretlerine sürekli zam yapıp gelirini katlayan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), darphaneye döndü. Akademik kariyer hedefleyenlerin katıldığı Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) için başvuru ücretleri yüzde 165 zamlandı. 2024 yılının ilk YÖKDİL sınavı 25 Şubat 2024 tarihinde yapılacak. Başvuru işlemleri 17 Ocak 2024’e kadar yapılacak ve 490 lira başvuru ücreti alınacak. Geçen yıl 12 Mart 2023’te gerçekleştirilen YÖKDİL-1 sınavının giriş ücreti 185 TL, 27 Ağustos 2023’te yapılan YÖKDİL-2 sınavının giriş ücreti ise 260 TL olmuştu. Sınav ücretine bir yılda yapılan zam da yüzde 164.8 oldu.

Bütçe büyüklüğü dikkat çekiyor

Milyonlarca vatandaşın kamuya memur olarak atanmak, öğrencinin ise üniversiteye yerleşmek amacıyla girdiği ÖSYM sınavlarından gelen bütçe büyüklüğü dikkat çekiyor. 2023 yılında elde edilen toplam sınav ve kayıt geliri 2 milyar 787 milyon TL oldu.

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15 Oca 2024 - 09:30 - Ekonomi

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