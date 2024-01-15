AKP'li Darıca Belediyesi kesenin ağzını fena açtı

Deniz Ayhan'ın haberine göre, yerel seçimlere sayılı günler kala AKP’li belediyeler de seçim startını ‘hediyelik eşyalar’ ile vermeye başladı. Cumhurbaşkanlığı’nın yayınladığı tasarruf genelgesi ile kamu kurumlarının promosyon ürünleri dağıtması, hediye vermesi yasaklanmasına rağmen bu yasak kağıt üzerinde kaldı. AKP’li Kocaeli Darıca Belediyesi yerel seçim öncesi vatandaşa dağıtmak üzere 8 milyon liralık promosyon alımıyla gündeme geldi. Belediye 11 Kasım 2023’te ihale düzenleyerek baskılı malzemeler alacağını duyurdu. Afiş ve billboard giydirme gibi işlerin yanı sıra bir dizi promosyon alımına da yer verildi.

Promosyon ürünleri

Darıca Belediyesi 500’er adet baskılı termos, usb bellek, powerbank ve altın rengi işlemeli kalem,1000’er adet deri kapaklı ajanda, duvar saati, ahşap kutuda çikolata ve kupa, 24 bin çanta, 5 bin tişört, 5 bin belediye logolu şapka ve 5 bin adet notluk, 20 bin baskılı takvimin de aralarında olduğu on binlerce promosyon ürünü satın aldı. Ürünler için 4 Ocak 2024’te bir reklam firması ile 8 milyon 47 bin TL’lik sözleşme imzalandı. Promosyon ürünleri kısa süre içinde belediyeye teslim edilecek ve vatandaşlara dağıtılacak.

Kaynak: SÖZCÜ