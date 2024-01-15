15 Oca 2024 - 09:33- Siyaset G:

AKP'li Darıca Belediyesi kesenin ağzını fena açtı

Tasarruf genelgesiyle kamu kurumlarının promosyon dağıtması yasaklandı ama AKP’li Darıca Belediyesi seçimler öncesi 8 milyon liralık hediyelik ürün satın aldı.
AKP'li Darıca Belediyesi kesenin ağzını fena açtı mask

Deniz Ayhan'ın haberine göre, yerel seçimlere sayılı günler kala AKP’li belediyeler de seçim startını ‘hediyelik eşyalar’ ile vermeye başladı. Cumhurbaşkanlığı’nın yayınladığı tasarruf genelgesi ile kamu kurumlarının promosyon ürünleri dağıtması, hediye vermesi yasaklanmasına rağmen bu yasak kağıt üzerinde kaldı. AKP’li Kocaeli Darıca Belediyesi yerel seçim öncesi vatandaşa dağıtmak üzere 8 milyon liralık promosyon alımıyla gündeme geldi. Belediye 11 Kasım 2023’te ihale düzenleyerek baskılı malzemeler alacağını duyurdu. Afiş ve billboard giydirme gibi işlerin yanı sıra bir dizi promosyon alımına da yer verildi.

Promosyon ürünleri

Darıca Belediyesi 500’er adet baskılı termos, usb bellek, powerbank ve altın rengi işlemeli kalem,1000’er adet deri kapaklı ajanda, duvar saati, ahşap kutuda çikolata ve kupa, 24 bin çanta, 5 bin tişört, 5 bin belediye logolu şapka ve 5 bin adet notluk, 20 bin baskılı takvimin de aralarında olduğu on binlerce promosyon ürünü satın aldı. Ürünler için 4 Ocak 2024’te bir reklam firması ile 8 milyon 47 bin TL’lik sözleşme imzalandı. Promosyon ürünleri kısa süre içinde belediyeye teslim edilecek ve vatandaşlara dağıtılacak.

Kaynak: SÖZCÜ

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15 Oca 2024 - 09:33 - Siyaset

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Yorumlar

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Adi̇l - Halkın parasıyla kendilerine çıkar sağlıyorlar.Bilboardlarda otobüslerde kamu binalarında şahsi reklamını yapıyorlar Cumhuriyet savcıları görmüyormu yoksa suç değilmi?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Ocak 09:45

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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