BBP’li Metehan Küpçü’den gazetemize ziyaret

Küpçü, Yazı İşleri Müdürümüz Mesut Akbulut ve Genel Müdürümüz Erkan Ünal’a çalışmaları hakkında bilgi verdi. Küpçü, “Kocaeli’de Cumhur İttifakı olarak uyum içinde çalışıyoruz. Herhangi bir aykırı ses yok. Allah’ın izniyle 31 Mart’ta yapılacak seçimlerde 13-0 yapacağız. Bu inançla çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Ziyaretten dolayı Sayın Küpçü'ye teşekkür ediyoruz.