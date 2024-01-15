15 Oca 2024 - 09:41- Gündem G:

BBP’li Metehan Küpçü’den gazetemize ziyaret

Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Koordinatörü Metehan Küpçü, gazetemizi ziyaret ederek Çalışan Gazeteciler Günümüzü ve 16 Ocak Basın Onur Günümüzü kutladı.

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BBP’li Metehan Küpçü’den gazetemize ziyaret mask

Küpçü, Yazı İşleri Müdürümüz Mesut Akbulut ve Genel Müdürümüz Erkan Ünal’a çalışmaları hakkında bilgi verdi. Küpçü, “Kocaeli’de Cumhur İttifakı olarak uyum içinde çalışıyoruz. Herhangi bir aykırı ses yok. Allah’ın izniyle 31 Mart’ta yapılacak seçimlerde 13-0 yapacağız. Bu inançla çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Ziyaretten dolayı Sayın Küpçü'ye teşekkür ediyoruz.
# Yazı İşleri Müdürü Mesut Akbulut, Genel Müdür Erkan Ünal, Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Koordinatörü Metehan Küpçü, ziyaret, cumhur ittifakı, Çalışan Gazeteciler Günü, 16 Ocak Basın Onur Günü, 31 Mart

15 Oca 2024 - 09:41 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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