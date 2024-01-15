Şahin Talus’tan basın onur günü mesajı

AKP Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus 16 Ocak Basın Onur dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Talus yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi, “

101. YILI KUTLU OLSUN

Cumhuriyetin ilanına giden yolda, en önemli toplantılardan birine şehrimizin ev sahipliğini yaptığını ve bu onuru hep birlikte yaşadıklarını belirten Talus, şunları söyledi: “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 16 Ocak 1923 tarihinde İzmit'te Kasr-ı Hümayun'da düzenlediği, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin geleceğine yönelik hedeflerini anlatıp, yol haritasını çizdiği tarihi Basın Toplantısının 101. yılı kutlu olsun.

GELENEĞİMİZİN EN GÜÇLÜ HALKASI

Kökleri derinlerde ulu bir çınar gibi tüm ihtişamıyla göz kamaştıran, binlerce yıllık devlet geleneğimizin en son ve en güçlü halkası olarak milletimizi şemsiyesi altında toplayan Cumhuriyetimizin ilanına giden yol, 101 yıl önce bu topraklarda başladı.

BUGÜNÜ KUTLAMA GÜNÜNE DÖNÜŞTÜREN HERKESE MİNNET BORÇLUYUZ

İlk asrını tamamlayıp, yeni yüzyıla adım atarken bu tarihi günün anlamını, önemini daha iyi anlıyor ve bunun büyük onurunu yaşıyoruz. 16 Ocak, basın çalışanları gibi şehrimizin her bir ferdi için de bu anlamlı günün bir onur kaynağı olduğunu belirtmek isterim. Bu önemli günü tespit edip, kutlama gününe dönüştüren herkese minnet borçluyuz.

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’Ü VE ŞEHİTLERİMİZİ ŞÜKRANLA YAD EDİYORUM

Atatürk’ün, milletin ortak sesi olarak nitelendirdiği tüm basın emekçilerinin, 16 Ocak Basın Onur Günü’nü tebrik ediyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Mücadelesi’nin kahramanları başta olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle, şükranla yâd ediyorum.”